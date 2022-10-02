ФОТО | Дебют удался. „Левадия“ одержала победу на последних минутах

В первом тайме „Левадия“ больше владела мячом и создала больше моментов. На четвертой минуте Удже с углового попал в перекладину, а на 18-й минуте уже Велиев с 17-и метров попал в штангу.

Во втором тайме игра выровнялась, обе команды могли отличиться и дебют нового главного тренера „Левадии“ Никиты Андреева был близок к нулевой ничьей. Все самое интересное случилось в конце встречи. Сначала на 93-й минуте Лиилу вывел „Левадию“ вперёд. На 94-й минуте за игру рукой в штрафной „Левадии“, „Калью“ заработали пенальти, который не смогу реализовать Паур, пробив выше ворот „Левадия“ победила 0:1..

В таблице чемпионата „Левадия“ занимает второе место с 71 очком и отстаёт от лидера „Флоры“ на 13 очков. Поскольку „Пайде“ сумели победить „Нарву Транс“ 2:0 в первом матче дня, „Калью“ опустилась на четвертое место. Две команды разделяет всего два очка.

До матча:

Таллиннская „Левадия“ начинала сезон под руководством Марко Савича и Владимира Васильева, а затем командой руководили Иван Стойкович и Максим Калыниченко. До конца нынешнего сезона исполнять обязанности главного тренера будет Никита Андреев, который сегодня дебютирует против „Нымме Калью“ в этой роли.

„Левадия“ после очередной потери очков в чемпионате окончательно выбыла из чемпионской гонки, так как отстает от лидера - „Флоры“ - уже на 16 очков. Последняя победа „Левадии“ над „Калью“ состоялась весной, когда команда выиграла со счетом 1:0.

После той победы команды встречались друг с другом дважды. В середине августа в 1/16 финала Кубка Эстонии „Калью“ победили 2:0, десять дней спустя команды сыграли вничью 1:1.

„Левадия“ подходит к игре не в лучшем состоянии, так как перед перерывом она дома проиграла „Курессааре“ 2:3 и уволила очередного тренера, который проработал в клубе чуть больше недели. Футболисты „Калью“ в последних двух турах чемпионата обыграли „Вапрус“ со счетом 4:0, а до этого сыграли в ничью с „Курессааре“ 0:0.