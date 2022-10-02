02.10.2022, 08:15
Канепи, проигравшая Контавейт в полуфинале: я немного устала, но не виню в этом свой возраст
ФОТО: | Delfi Meedia
Кайя Канепи (WTA, 32-е место), проигравшая Анетт Контавейт (WTA, 4-е место) 4:6, 4:6 в полуфинале теннисного турнира WTA 250 Tallinn Open, призналась, что к полуфиналу ее вымотали три тяжелые игры за три дня подряд.
Перед официальной пресс-конференцией, отвечая на вопрос корреспондента ERR Ану Сяэрица: „Стал ли возраст определяющим фактором?“, Канепи ответила: „Я не могу сказать, что это из-за возраста, но у меня были очень тяжелые три дня подряд, без выходных. Усталость была немного заметна, но я бы не стала винить в этом свой возраст“.