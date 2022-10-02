Канепи, проигравшая Контавейт в полуфинале: я немного устала, но не виню в этом свой возраст

Перед официальной пресс-конференцией, отвечая на вопрос корреспондента ERR Ану Сяэрица: „Стал ли возраст определяющим фактором?“, Канепи ответила: „Я не могу сказать, что это из-за возраста, но у меня были очень тяжелые три дня подряд, без выходных. Усталость была немного заметна, но я бы не стала винить в этом свой возраст“.

„Сегодня Анетт была лучше во всем и заслужила эту победу. В трудные моменты я не чувствовала напряжения. Теннис полон взлётов и падений, вы никогда не знаете, что произойдет. Вы должны продолжать играть в свою игру, а дальше видно будет. Я в целом довольна турниром. Было здорово играть дома, и я довольна своей игрой“, — добавила она.