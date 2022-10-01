Певкур: некоторые члены НАТО могут не поддержать принятие Украины в альянс

„Заявление Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО лишь прозрачно намекает на то, что Украина де-факто уже член НАТО. Во-первых, она воюет оружием НАТО. Во-вторых, она обучает своих военных в учебных центрах НАТО по всей Европе. В-третьих, на поле боя она использует развединформацию НАТО. И в-четвертых, на наших глазах там, в Украине формируется самая мощная сухопутная армия НАТО“, - сказал руководителm Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.

„Если мы посмотрим на реальную ситуацию, то, конечно, мы все понимаем, что если сделать это решение очень быстро, то это значит то, что наверняка будет реальная война НАТО против России. Здесь у многих еще могут быть вопросы. Сегодня тяжело сказать. У нас будет заседание министров обороны НАТО через две недели, наверняка тогда получим больше информации“, - пояснил министр обороны Эстонии Певкур.