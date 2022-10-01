В поврежденном „Северном потоке — 2“ больше не осталось газа

Компания-оператор „Северный поток — 2“ уведомила Энергетическое агентство Дании о том, что в газопроводе „стабилизировалось давление“. Это означает, сообщило энергетическое агентство в твиттере, что в „Северном потоке -2“ больше нет газа.

Ранее сообщалось, что в „Северный поток — 2“, который собирались запустить в начале 2022 года, но отказались от проекта из-за вторжения России в Украину, было закачано около 300 миллионов кубометров газа.

Общий объем утечки газа из поврежденных „Северного потока — 1“ и „Северного потока — 2“ в „Газпроме“ оценили в 800 миллионов кубометров, что равноценно потреблению Дании за три месяца.

Утечки на трех нитях газопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ произошли в ночь на 26 сентября возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. Власти Евросоюза заявили, что „Северный поток“ был поврежден намеренно. Правоохранительные органы подозревают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Сообщалось, что в ходе расследования рассматриваются версии причастности как Украины или проукраинских сил, так и России. Президент РФ Владимир Путин в речи, которую он произнес на церемонии „присоединения к России новых территорий“, обвинил во взрывах на „Северном потоке“ „англосаксов“.

Службы безопасности Германии предполагают, что трубопровод окажется непригодным навсегда. В „Газпроме“, в свою очередь, заявили, что приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы „Северный поток“, подчеркнув, что пока невозможно назвать какие-либо сроки возобновления работы газопровода.