Президент Карис - кадетам: ты можешь быть полицейским, но обязан всегда сохранять человеческое лицо

Глава государства напомнил, что в соответствии с Конституцией Эстонское государство создано для защиты внутреннего и внешнего мира. „Часть этого внутреннего мира как раз и охраняется вами и вашими коллегами. Находящиеся на службе полицейские и пограничники хорошо с этим справляются и, без сомнения, заслужили доверие народа“, – сказал президент Карис кадетам.

Нынешние кадеты пришли учиться в то время, когда российская агрессия в Украине подвергает испытанию прочность внутренней безопасности и границ Эстонии. „Частью этого является всё, что касается связанных с миграционной стратегией проблем и возможного выбора того, кому показать зеленый свет, а кому красный“, – сказал президент Карис. „Я верю, что вас учат тому, как быстро принимать правильные решения, которые влияют на жизнь многих людей“.

Глава государства порекомендовал кадетам после окончания колледжа в Пайкузе идти учиться дальше, чтобы стать настоящими профессионалами. „Но самое главное, чтобы вы оставались людьми. Потому что, перефразируя знаменитую фразу профессора Юхана Пеэгеля о журналистах, ты можешь быть полицейским, но обязан сохранять человеческое лицо“, – сказал президент Карис.

По его словам, полицейские и пограничники видят вокруг себя много зла и несправедливости, насилия и алчности, прямое или опосредованное причинение людям боли. „К этому нельзя привыкнуть, иначе мы станем грубыми и бесчувственными. Но чувства и страсть нужны нам, чтобы противостоять злу и замечать тех, кто нуждается в вашей профессиональной помощи“, – сказал глава государства кадетам. „Но посреди всего этого негатива вам надо научиться держать себя в руках – только тогда вы сможете поддерживать хорошие отношения с близкими, со своей семьей. Очень надеюсь, что многие и многие полицейские могут сказать, что их семьи являются для них самым надежным тылом“.

Глава государства посоветовал кадетам не утрачивать чувство юмора и иронии, которые так свойственны молодежи, но которые со временем могут закрыться занавесом осторожности. „Юмор и здоровая ирония часто помогают нам выходить из тяжелых ситуаций“, – сказал президент Карис.