МИД Эстонии: обновление предупреждений о поездках связано с изменением ситуации в России

„В связи с военными действиями России рекомендуем не выезжать в Россию без острой необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. Просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, взвешивать важность своего пребывания в России и, по возможности, вернуться в Эстонию“, - говорится в сообщении МИД, которое было обновлено в пятницу.

„Мы обновляем предупреждения, когда российское руководство ужесточает свою риторику или предпринимает новые шаги, которые нагнетают обстановку, связанную с агрессией против Украины“, - сказал в субботу порталу ERR официальный представитель МИД Михкель Тамм.

По словам Тамма, также стоит отметить недавние недружественные упоминания Эстонии со стороны российского руководства - например, то, что, по мнению Москвы, убийца дочери идеолога „русского мира“ Александра Дугина сбежал в Эстонию, или то, что Россия осудила перенос советских памятников в Эстонии.

В России гражданам Эстонии могут угрожать задержания, обыски или другие конфликты с местными властями.

Лица с двойным гражданством могут подвергнуться мобилизации, поскольку Россия относится к ним как к своим гражданам, отметил Тамм.