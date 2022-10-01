Журналист о бегущих от мобилизации в Грузию россиянах: это гуманитарная катастрофа

— По моей информации уже на границе пограничники исполняют свой гражданский долг. Никакой, конечно, официальной позиции нет, это личная инициатива. Все они задают контрольные вопросы: чей Крым, где Абхазия и Южная Осетия и что это. Мы все видим уже известный чат „Верхний Ларс“, где люди уже с первого дня предупреждают, что будут вопросы: чей Крым, и (чьи) Абхазия и Южная Осетия? Здесь люди впервые узнают, что была война между Россией и Грузией. Много интересных открытий у россиян в связи с этой мобилизацией и эвакуацией из собственного государства.

Вы сказали, что россияне, которые уже живут здесь некоторое время, начинают оказывать гуманитарную помощь. То же самое происходит в Казахстане. Но местное население, если говорить о Казахстане, начинает запускать антироссийские флэшмобы в Tik-Tok. Или блогеры с камерой подходят к людям, которые пересекли границу и оказались на территории Казахстана, и спрашивают: чей Крым? В Грузии со стороны местного населения тоже есть подобные тенденции? Вчера довелось увидеть, что активисты движения „ДРОА“ попытались устроить пикет на приграничной территории.

— Ситуация та же, картина не меняется – едут колонны автомобилей. Их стало еще больше, и также добавился пешеходный поток. Да, это гуманитарная катастрофа. Сегодня мы уже наблюдали, как те россияне, которые уже несколько месяцев находятся в Грузии, живут в Тбилиси или в Батуми, стали организовывать помощь своим соотечественникам. Они несут на границу воду, продукты питания, продукты гигиены. Интересно, что со стороны грузинских властей мы ничего подобного не наблюдаем. Более того, грузинские власти до сих пор пытаются делать вид, что ничего не происходит, что это своего рода поток в Грузию, ведь мы его наблюдали и в августе, когда был „высокий сезон“. Такое отношение.

Много вопросов и, к сожалению, официальный Тбилиси сегодня дать внятные ответы и успокоить грузинское население не в состоянии. Поэтому люди реагируют по-разному. Некоторые выходят с плакатами „Привет дезертирам“, другие с плакатами „Русский военный корабль“, третьи просто ходят по улице и с осуждением смотрят на любых людей славянской внешности, не зная, кто они. Сложно определить кто это - украинцы, белорусы, или русские. В общем такая напряженная ситуация у нас сейчас, люди очень нервно на все реагируют. И мне кажется, что какая-то кульминация обязательно будет. Будут какие-то бытовые скандалы – этого, к сожалению, не избежать.

И у нас на оккупированных территориях стоят российские военные базы и вот эта новая „живая сила“. Это непросто, есть неприятные ассоциации – по соцсетям гуляла картинка, где по Рокскому туннелю направляется российская военная техника в 2008 году, и рядом вот эта колонна у Верхнего Ларса. У людей очень живые ассоциации, живая реакция на все это. Насколько мы защищены? Я не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, что, мол, все нормально, не паникуйте. Больше грузин беспокоит то, что уровень доверия к собственным властям не очень высокий, и граждане не очень-то уверены в том, насколько хорош фильтр, с точки зрения госбезопасности, (который) проходят эти люди на границе. Кто они? ГРУшники, ФСБшники? Что они здесь будут делать? За чем следить, куда смотреть? Кто эти айтишники?

— Да, сразу вспомнилось, но нашу власть почему-то не „откинуло“, и мы заявлений на эту тему так и не услышали. Происходят странные вещи. Население не может не напрягать то, что от 50 до 70 тысяч молодых мужчин, теоретически способных воевать, направляются на территорию твоей страны. И это граждане той страны, с которой у тебя „всю сознательную жизнь и еще два века“ - война. Война разного типа – „холодная“, „замороженная“, аннексия – любая. Факт то, что это противостояние.

Что же касается настроений в Тбилиси, то лента моего Facebook забита статусами: „я сижу в кафе и мне кажется, что я в Москве“. Моя знакомая пишет: „я вчера заснула на Палиашвили — это центр Тбилиси, а утром проснулась в Москве“. Действительно, людей пугает происходящее, какая-то неопределенность и тревожность. Не очень хорошие ассоциации у этой страны, и её населения с Россией.

— В нашей студии два дня назад был в гостях Максим Кац, и он говорил, что те, кто сейчас бежит из России, это в основном его аудитория – антипутински настроенные люди. Есть ли у Вас, Марта, такие же ощущения? Приходилось ли Вам сталкиваться с теми, кто уже пересек границу или, как минимум, Ваши знакомые с ними сталкивались?

— Это уже вторая волна россиян, бегущих из своей страны. Первая пошла после 24 февраля, когда вступил в силу „закон о фейках“. И либералы, и антипутинисты, и критики власти, они тоже приехали в Грузию. Но мне кажется, это была не такая многочисленная масса. И какая-то часть их осела в Грузии. После того, как ты сталкиваешься с этими людьми и начинаешь общаться, то понимаешь, что они разделяют с тобой какие-то ценности и политические взгляды. Никаких особых проблем не было. Имели место отдельные стычки, чего не избежать. А вот сейчас мы немного напряжены. Потому что возникает вопрос: эти люди семь месяцев жили в России и никаких проблем в связи с военными действиями в Украине у них не было. И сейчас они приехали сюда. Мы наблюдали за чатом, где они между собой общались, и насколько мы понимаем, они только сейчас узнали про Абхазию и Южную Осетию. И возможно, это, скорее всего, лояльные к путинской власти люди. Конечно, таким людям здесь совершенно не рады. И, не дай бог, у кого-то из них осталась случайная наклейка на машине с „Z“, или „На Берлин!“, или какую-то другую ерунду найдут. Мне кажется, что наверняка будут какие-то стычки. Наверняка.

— Несколько дней назад МВД публиковало официальные данные по прибывшим россиянам. Есть ли на сегодняшний день информация: сколько россиян пересекло границу? И сколько еще Грузия готова принять? Ведь ее возможность не безграничны.