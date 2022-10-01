„За людей нас не считают“. Беженец из Украины рассказал о сложностях перехода российско-эстонской границы и дал советы другим

Расскажу историю как мы переходили границу и какие сделал выводы. После того, как нас проводили до самой двери КПП, мы зашли внутрь. При проверке документов у нас забрали загранпаспорта и миграционные карты, сказали сложить сумки в сторону и ждать пока вызовут.

Пришел парень и повел нас в другое КПП - „холодную комнату“. Отопления там нет и двери почти всегда открыты. Нас было от 25 до 35 человек в разное время при том, что сидений всего 10. Многие сидели на сумках, вещах или просто на полу - мы же все время простояли. На четвертый час ожиданий меня вызвали в „теплую комнату“ размерами приблизительно 5х5 м. Там нет окон, одна дверь служебная, одна для простых смертных и один вентилятор, который не спасает, когда в помещении одновременно сидит 30 человек. Из нее также не выпускают мужчин или женщин в туалет, исключение либо с детьми, либо больше 5 человек. В ней сняли дактилоскопию и на этом все закончилось. Я видел, что мой телефон лежит на паспорте, готовый к проверке, но когда чуть задремал, их уже забрали. Через час меня снова вызвали снять дактилоскопию, я сказал что это уже делал и показал им архивный файл на их компьютере. Сотрудник это принял, и через полчаса они прорыли весь мой телефон (чаты, СМС, звонки, фото и видео, поиски в браузере, загрузки, кэш приложений). Когда ничего не нашли, начали спрашивать, не мои ли однофамильцы бойцы ВСУ с аналогичной фамилией? Конечно нет, у меня в семье нет военных вообще, даже радикально настроенных нет. После этого меня не трогали вплоть до двух ночи.

Где-то в 7:00 сотрудник КПП вызвал мою девушку для снятия отпечатков пальцев, но ее не было в „теплой комнате“, а из „холодной“ им было лень ее позвать. В результате зашло еще две группы людей без нее. Под предлогом обморожения я уговорил запустить ее в теплую комнату, в то время как раз проходила пересменка и первые 30 минут они начали быстро работать.