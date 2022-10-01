„За людей нас не считают“. Беженец из Украины рассказал о сложностях перехода российско-эстонской границы и дал советы другим(32)
Пожелавший остаться анонимным беженец из Украины рассказал волонтерам о том, с чем ему пришлось столкнуться при прохождении российско-эстонской границы после объявления мобилизации. Он также дал советы другим беженцам, желающим попасть из России в Эстонию.
Расскажу историю как мы переходили границу и какие сделал выводы. После того, как нас проводили до самой двери КПП, мы зашли внутрь. При проверке документов у нас забрали загранпаспорта и миграционные карты, сказали сложить сумки в сторону и ждать пока вызовут.
Пришел парень и повел нас в другое КПП - „холодную комнату“. Отопления там нет и двери почти всегда открыты. Нас было от 25 до 35 человек в разное время при том, что сидений всего 10. Многие сидели на сумках, вещах или просто на полу - мы же все время простояли. На четвертый час ожиданий меня вызвали в „теплую комнату“ размерами приблизительно 5х5 м. Там нет окон, одна дверь служебная, одна для простых смертных и один вентилятор, который не спасает, когда в помещении одновременно сидит 30 человек. Из нее также не выпускают мужчин или женщин в туалет, исключение либо с детьми, либо больше 5 человек. В ней сняли дактилоскопию и на этом все закончилось. Я видел, что мой телефон лежит на паспорте, готовый к проверке, но когда чуть задремал, их уже забрали. Через час меня снова вызвали снять дактилоскопию, я сказал что это уже делал и показал им архивный файл на их компьютере. Сотрудник это принял, и через полчаса они прорыли весь мой телефон (чаты, СМС, звонки, фото и видео, поиски в браузере, загрузки, кэш приложений). Когда ничего не нашли, начали спрашивать, не мои ли однофамильцы бойцы ВСУ с аналогичной фамилией? Конечно нет, у меня в семье нет военных вообще, даже радикально настроенных нет. После этого меня не трогали вплоть до двух ночи.
Где-то в 7:00 сотрудник КПП вызвал мою девушку для снятия отпечатков пальцев, но ее не было в „теплой комнате“, а из „холодной“ им было лень ее позвать. В результате зашло еще две группы людей без нее. Под предлогом обморожения я уговорил запустить ее в теплую комнату, в то время как раз проходила пересменка и первые 30 минут они начали быстро работать.
У девушки сняли отпечатки и проверили телефон. Дальше мы сидели до двух ночи, нам не приносили еды, воду дали всего два раза по четыре пол литровых бутылки, которые тридцать человек за минуту выпили. Еще с нами было около 5-7 детей, двое из них даже ходить не умели. Один полицейский купил нам „чокопаи“ и бананы, но это тоже капля в море. В теплой комнате были школьные парты, родители клали на них детей, стелили им под партами чтобы было не так жарко. На все уговоры родителей выпустить их на улицу были отказы, а на требования вызвать руководство или сообщить контакты куда жаловаться, ответили: „Пишите на сайте президенту“! К 11 часам ночи всех остальных в быстром темпе пропустили, будто по указке, а мы сидели дальше. Все это время в „теплой комнате“ я слушаю истории из жизни других людей, на основе этих историй дальше будут написаны выводы.
В 11 ночи уже не было никого, кто заходил со мной. Там проверяют хаотично, вне очереди. Я попросил проверить, что с нашими документами: мало ли снова пропустили? Через полчаса меня вызвали на допрос. На нем задавали вопросы о том, с кем я еду и кто этот человек, после чего позвали мою девушку и спрашивали ее про меня. На тот момент нам было максимально хреново, не ели 19 часов. На границе съел один бутерброд, но потом сумки остались в холодной комнате, а я был в теплой. У девушки сильно обострился гастрит, и она с трудом даже воду пила.
После допроса мы еще час просидели, нам вынесли паспорта и провели обратно на ту же границу откуда мы шли изначально.
Когда мы попали на эстонскую границу и зашли на паспортный контроль, то за нас заполнили бланк, сделали ковид-тесты и провели в номера. Уже через 30 минут мы сидели и пили чай после душа. Поспать получалось с трудом из-за постоянной нервозности после КПП РФ: там, если проспал вызов, то повторно вызывают в лучшем случае через час. Поэтому мы дергались от каждого шороха.
Дальше все пошло нормально, но возможно эти советы помогут новичкам и старикам которые нуждаются в помощи.
Какие выводы сделал из истории?
1. На российской стороне совершенно нет коммуникации между отделами, они делают одно и тоже несколько раз или вызывают человека которого еще не привели.
Мужика одного звали больше 7 раз с разницей 30-60 минут. Никто из сотрудников не знает, на каком этапе сотрудник из другого отдела, все делается в ручном режиме и пишется на бумажку (кроме снятия отпечатков пальцев), иногда могут просто уйти на другую работу (вот он снимает отпечатки, затем идет проверять телефоны, а отпечатки уже некому снимать).
2. За людей нас не считают, я это понял еще по переходу в Россию. Сказать ничего нельзя, потому что просто отменят прошение о выезде.
3. Они сами не понимают, чем занимаются, потому что фильтруют все по несколько раз, даже в один день (если шел туда и обратно).
4. Эстонцев не трогают, русских тоже. Только тех кто из Украины, при этом неважно какой у тебя паспорт, даже с российским забирали.
Что надо взять с собой по возможности?
1. Сон, надо максимально хорошо выспаться чтобы быть готовым к такому.
2. Паек на сутки из нескольких блюд и воды не менее литра на человека. Бутербродами подавишься уже к середине дня.
3. Максимально удобные сумки, носить их с места на место придется часто, а делать это по ступеням или узким коридорам очень неудобно.
4. Не планировать масштабное на этот день, некоторые после нас только утром перешли границу.
4. Надеть теплое, чтобы не замерзнуть.
5. Надеть легко снимаемое, ведь после перехода в „теплую комнату“ потеешь даже в майке.
6. Взять то, на что можно сесть, а то мы простояли более 6 часов. В „холодной комнате“ 10 стульев, в „теплой“ около 15, но людей все равно в два раза больше.
Как себя вести и что говорить?
1. Не надо хамить сотрудникам, любым. Они делают работу спустя рукава, за замечания переводят стрелки на людей, типа это не мы виноваты и организация плохая, а вас много.
2. Не надо спрашивать у силовиков то, что тебя не касается.
3. На допросе не душат вопросами, и только проверяют паспортные данные с твоих слов, куда и зачем едете. Здесь важно четко знать куда и зачем и не придумывать абстрактных причин. Наш диалог:
- Куда едете?
- В Германию, просить об убежище.
- А чем Россия не нравится?
- Нравится, но очень дорого в Питере.
- А там не дорого?
- Там надеемся на социальные выплаты, которые это покроют.
5. Нужно знать, есть ли у тебя родственники военные, удалить все переписки, чаты и фото военной тематики. При мне одну женщину довели до слез потому что в ее телефоне знакомый отправил фото военных ВСУ, и она то ли лайкнула, то ли себе сохранила.
6. Перед переходом надо четко продумать версию и отмазки на провокации, и придерживаться их, иначе за несовпадения будут душить вопросами.
7. Просьбы о скорейшей проверке их только раздражают, все работает наугад, тут кому повезет. Исключение могут сделать, если ушли те, кто пришел позже тебя или вместе с тобой, но тогда надо аргументировать, что они уже ушли, а ты еще сидишь.
8. Что вы проходите по порядку:
дактилоскопию
отдаете телефон на проверку и разблокируете его
проходите краткое собеседование с сотрудником ФСБ
Это все можно уместить в час максимум, но решают приучать людей.
По казусным ситуациям проверено:
1. Попадая на фильтрацию ты не выйдешь из нее никак, только после разговора с сотрудником ФСБ.
2. Фильтрацию проходят все украинцы, даже если у тебя вид на жительство более 8 лет, паспорт ЛНР/ДНР или России, но выдан на временно оккупированных территориях.
3. Фильтрацию ты проходишь при прохождении границы и туда, и обратно. С нами был парень который ходил в этот же день туда, но его не пропустили эстонцы. Он просидел четыре часа в одну сторону и около 10 в обратную, хотя с ним делали все то же самое.
4. Гражданам Украины при наличии вида на жительство в РФ, паспорта РФ или ЛНР/ДНР эстонская сторона отказывает во въезде в страну.
5. В сети писали ,что не пускают тех, кто находился на территории РФ более 2 месяцев - врут. Были те, кто более полугода жил в России, и их пропускали.
6. Если кто-то собирается ехать из ЛНР/ДНР в РФ, пусть проходит по украинским документам. В Эстонии требуют фото миграционной карты, и по ней определяют наличие паспорта.
7. В Эстонии при заполнении карты беженца подробно расспрашивают откуда ты, как попал в РФ, а затем в Эстонию, сколько был в РФ, где и с кем жил. Могут спросить, почему так долго находился на территории РФ. Также, если едете транзитом, надо заранее знать хотя бы приблизительно, через какой маршрут вы поедете и кто вас там будет ждать (волонтеры, родственники, работодатель).