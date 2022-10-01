Настоящие герои! Спасательный департамент наградил знаками отличия 89 человек

За спасение жизней медали получили 59 человек, в их числе профессиональные и добровольные спасатели, полицейские, а также люди из других сфер спасения и 14 частных лиц.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, очень важно ценить спасателей, ведь именно чувство мисси заставляет людей защищать других, рискуя своим здоровьем и личным благополучием. „В то же время мы, как государство, должны понимать, что чувство миссии и признание на хлеб не намажешь, и это не даёт личное благополучие и чувство защищённости для себя и своей семьи. Переговоры по государственному бюджету принесли нашим защитникам хорошие новости – вырастут как минимальная зарплата, так и зарплаты в области национальной безопасности в целом. Так мы сможем поддержать благополучие своих защитников в сегодняшней экономической ситуации“, - сказал Ляэнеметс.

„Вместе с профессиональными спасателями на каждый пятый вызов реагируют и добровольные спасатели, беря на себя задачи, с которыми государство уже просто не справляется. Союз спасателей помогал украинским спасателям и медикам, собирая пожертвования для покупки необходимых вещей. Ваша работа замечается и ценится. Кроме этого, поддержка добровольных спасательных команд с каждым годом становится всё сильнее“, - заметил Ляэнеметс.

Министр внутренних дел отметил, что государство должно больше вкладывать в национальную оборону. „Спасательный департамент взял на себя инициативу и быстро действует в тех проблемах, которые раньше казались неразрешимыми – оповещения на случай чрезвычайной ситуации, укрытия и так далее. Для всего этого очень важно обучение людей. Услышанные сегодня подвиги частных лиц показывают, что наш народ готов прийти на помощь ближнему, попавшему в беду. Здесь есть большой потенциал, и поэтому обучение населения жизненно важным навыкам, таким как первая помощь, спасательные навыки, а также кризисным навыкам, имеет решающее значение“, - сказал Ляэнеметс.