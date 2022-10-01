Настоящие герои! Спасательный департамент наградил знаками отличия 89 человек(1)
Сегодня министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару наградили знаками отличия 89 человек, которые отличились сильным чувством миссии, заботой и отвагой в спасении жизней и имущества людей или внесли значительный вклад в развитие области спасения.
За спасение жизней медали получили 59 человек, в их числе профессиональные и добровольные спасатели, полицейские, а также люди из других сфер спасения и 14 частных лиц.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, очень важно ценить спасателей, ведь именно чувство мисси заставляет людей защищать других, рискуя своим здоровьем и личным благополучием. „В то же время мы, как государство, должны понимать, что чувство миссии и признание на хлеб не намажешь, и это не даёт личное благополучие и чувство защищённости для себя и своей семьи. Переговоры по государственному бюджету принесли нашим защитникам хорошие новости – вырастут как минимальная зарплата, так и зарплаты в области национальной безопасности в целом. Так мы сможем поддержать благополучие своих защитников в сегодняшней экономической ситуации“, - сказал Ляэнеметс.
„Вместе с профессиональными спасателями на каждый пятый вызов реагируют и добровольные спасатели, беря на себя задачи, с которыми государство уже просто не справляется. Союз спасателей помогал украинским спасателям и медикам, собирая пожертвования для покупки необходимых вещей. Ваша работа замечается и ценится. Кроме этого, поддержка добровольных спасательных команд с каждым годом становится всё сильнее“, - заметил Ляэнеметс.
Министр внутренних дел отметил, что государство должно больше вкладывать в национальную оборону. „Спасательный департамент взял на себя инициативу и быстро действует в тех проблемах, которые раньше казались неразрешимыми – оповещения на случай чрезвычайной ситуации, укрытия и так далее. Для всего этого очень важно обучение людей. Услышанные сегодня подвиги частных лиц показывают, что наш народ готов прийти на помощь ближнему, попавшему в беду. Здесь есть большой потенциал, и поэтому обучение населения жизненно важным навыкам, таким как первая помощь, спасательные навыки, а также кризисным навыкам, имеет решающее значение“, - сказал Ляэнеметс.
В этот раз в числе тех, кто спасли жизни, есть люди, которые не побоялись спасти кого-то из огня и воды, и те, кто в трудную минуту не смогли остаться равнодушными к беде другого человека. Так были спасены несколько жизней, когда оставались считанные секунды и попавший в беду человек уже не мог звать на помощь.
„Спасение – это не мелочь. Те, кто сегодня получили медали, подавили чувство страха и пошли на помощь туда, где их больше всего ждали. За каждой спасённой жизнью есть история, которая подтверждает, что все 59 человек заслужили наше уважение. Мы в Спасательном департаменте говорим о том, как важно в кризис помогать не только себе, но и своему обществу. Я знаю, что те, кто сегодня получили медали за спасение жизни, и те, кто их получил ранее, подумают в кризисной ситуации о своих близких, соседях, знакомых и гостях“, - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Всего в этом году медалями награждены 89 человек. Кроме медалей за спасение жизни, были выданы ещё три золотых креста спасательной службы, 10 серебряных креста, а также 17 медалей.
Спасательный департамент награждает знаками отличия с 1998 года. Награждение знаками отличия проходит в феврале в день рождения Эстонской Республики, а также в сентябре в день рождения пожарного дела.