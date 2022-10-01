ВИДЕО | Украинские войска вошли в Лиман. Следующая их цель — Луганская область

ВСУ последние несколько недель вели наступление на позиции российских войск вокруг Лимана. Это небольшой город в Донецкой области, до войны в нем жило около 20 тысяч человек. Российские войска захватили город в начале лета 2022 года.

В конце сентября разные источники стали сообщать о том, что российские войска под Лиманом находятся на грани окружения. Так, американский Институт изучения войны (ISW), который ежедневно публикует сводки о происходящем в зоне боевых действий в Украине, данные для которых собираются по открытым источникам, 29 сентября писал, что российские „военкоры“ сообщают о продвижении украинских войск к западу, северу и северо-востоку от Лимана. ВСУ, утверждали они, готовятся окружить войска РФ в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец, а также угрожают позициям российских войск и линиям снабжения группировки РФ под Лиманом.

Украинская сторона утверждает, что город окружен. Об этом 1 октября объявил представитель оперативного командования ВСУ „Восток“ Сергей Череватый. По его словам, в окружение могли попасть около пяти тысяч российских военных, но другие источники такую численность группировки не подтверждают. По словам главы Луганской областной госадминистрации Сергея Гайдая, российское командование запретило оставлять город. Российские „военкоры“ в свою очередь сообщают, что войска РФ накануне вышли из Лимана.

Чем грозит потеря российскими войсками Лимана? В случае завершения окружения Лимана (или вывода оттуда российских войск) ВСУ начнут наступления по расходящимся направлениям на разные районы Луганской области, захваченные российской армией весной и летом — на Кременную, Рубежное и Северодонецк на востоке и на Сватово на севере. Вероятно, российскому командованию (если оно не хочет потерять половину Луганской области) все же придется перебросить на этот фронт крупные резервы, которые, скорее всего, оно планировало использовать на юге Донбасса и в Запорожской области.