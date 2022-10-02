ОБЗОР | Сравнение универсальной услуги основных продавцов электроэнергии с ценами на бирже в этом году

Основные продавцы электроэнергии представили свои цены на универсальную услугу к 1 октября. Давайте сравним, является ли предлагаемый ими уровень цен ниже, чем средние биржевые цены на электроэнергию в последние месяцы 2022 года. Однако важно отметить, что цена на бирже и цена универсальной услуги основаны на разных аспектах.