01.10.2022, 18:33
Пирожки за 20 центов и фарш за евро: в каких магазинах самые лучшие скидки?(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Продовольственные корзины эстонцев становятся все дороже из-за роста цен на продукты питания. Ärileht выяснил, в каких магазинах самые выгодные цены.
В условиях высокой инфляции для многих именно скидочные акции помогают заполучить корзину покупок по наиболее выгодной цене. По словам менеджера по закупкам компании Rimi Талиса Раака, совершенно очевидно, что доля продаж, приходящаяся на скидочные акции, и интерес покупателей к этим акциям в последние месяцы возросли. „Вместо того, чтобы выделять какую-то конкретную группу, интерес является общим и одинаковым для большинства бакалейных товаров“, - добавил он.