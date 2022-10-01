Люди нападают на охранников: один набросился с бутылкой, другой - с ножом

На сайте Эстонского союза охранных предприятий написано: „Безопасность – одна из наших основных потребностей, которая обеспечивает полноценную жизнь и создает ценность в отношениях с окружающим миром“. Однако для обеспечения безопасности охранникам нередко приходится подвергать свою жизнь опасности и заниматься агрессивными людьми.

Примеров много. Весной полицию вызвали в один тартуский магазин, где между охранником и клиентом произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый посетитель магазина ударил охранника, призвавшего его к порядку.

Полтора месяца назад произошел прискорбный случай: охранник был убит при выполнении рабочих обязанностей. Поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии на Акадеэмиа теэ охраннику требуется помощь, чтобы вывести одного мужчину из здания. Прибывшие на место происшествия полицейские вместе с охранником пошли к квартире, и мужчина напал на охранника с ножом. Несмотря на попытки полицейских спасти жизнь охранника, 69-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Многие люди становятся агрессивными после употребления алкоголя. Например, на концертах и фестивалях нередки случаи, когда нетрезвые люди оскорбляют охранников, ведут себя агрессивно и даже бросаются в охранников бутылками и стаканами. Кроме того, есть и высокомерные подростки, которые затевают ссоры с охранниками.

„Хочется напомнить, что охранник – это все же наш помощник. Его главная задача – предвидеть и предотвращать опасность и быстро действовать в кризисных ситуациях“, – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Охранники помогают нам как на крупных мероприятиях, так и в повседневной жизни. Они приходят на помощь, когда на кого-то нападают, и обеспечивают порядок, чтобы люди соблюдали законы, не мусорили в торговых центрах и общественных местах, не ломали скамейки и не воровали в магазинах. Они заботятся о том, чтобы на массовых мероприятиях никто не мешал другим и чтобы все парковали свои машины так, чтобы места на парковке хватило всем, и т. д.