Первые продавцы электроэнергии уже раскрыли свои цены на универсальные услуги – как выбрать новый пакет?(3)
Выявлена базовая цена универсальной услуги: 15,4 евроцента за киловатт-час. Каждый продавец устанавливает свою цену, где маржа и НДС добавляются к базовой цене. Первые продавцы электроэнергии уже раскрыли свои цены на универсальную услугу. По словам руководителя портала Биргит Йыгева Elektrihind.ee, на данный момент разница в ценах измеряется скорее в центах, и она рекомендует людям сохранять спокойствие, следить за уведомлениями своего продавца электроэнергии и сравнивать имеющиеся на рынке пакеты.
В ближайшее время цены всех продавцов электроэнергии будут обнародованы, и отечественные потребители столкнутся с вопросом – какой пакет выбрать? Elektrihind.ee не может дать одну конкретную рекомендацию – не существует такого пакета, который подходил бы всем. Все зависит от ежедневных потребностей и возможностей домашнего потребителя. Тем не менее, портал хочет дать полезные советы о том, как выбрать для себя новый, наиболее подходящий пакет.
По словам руководителя портала Elektrihind.ee Биргит Йыгева, в настоящее время домашнему потребителю остается только дождаться информации о ценах. „Пока что нет причин беспокоиться о том, что, вдруг, я просплю что-то важное – продавцы электроэнергии пообещали держать каждого клиента в курсе изменений. Универсальный пакет можно выбрать позже, и за изменение пакета дополнительная плата не взимается. Я рекомендую сохранять трезвый ум и не торопиться, чтобы оценить свои собственные возможности. Как только цены у всех продавцов станут известны, мы сразу же включим их в сравнение, чтобы людям было легче сделать выбор“, - добавила Йыгева.
Йыгева приводит три простых пожелания, как действовать в свете текущих новостей:
1. Сохранять спокойствие
Продавцы электроэнергии работают над ценообразованием универсальной услуги. Цены будут публиковаться последовательно, вероятно, до следующей недели. Цены на другие пакеты также обновляются в начале каждого месяца. Таким образом, потребителю не остается ничего другого, как только ждать дома информации о ценах.
2. Следите за извещениями своего продавца электроэнергии
Все продавцы электроэнергии, которые начинают предлагать универсальную услугу, пересматривают текущие пакеты своих клиентов. Тем потребителям, чей пакет дороже, чем универсальный, предлагается возможность переключения. Продавец электроэнергии обязан уведомить об изменении за 7 дней. Если предложенное решение подходит, не нужно предпринимать никаких отдельных шагов. Однако, если вы хотите использовать другой пакет, вы должны сообщить об этом продавцу электроэнергии не позднее, чем за 2 дня до запланированной даты перехода на универсальную услугу.
3. Сравнивайте пакеты, которые есть на рынке
На самом деле универсальная услуга похожа на любой другой пакет со своим прайс-листом и условиями. Как и в случае с биржевыми и фиксированными пакетами электричества, его цена варьируется в зависимости от разных поставщиков. Если вы хотите убедиться, что у вас сейчас лучший пакет или оценить смысл перехода на универсальную услугу, сравните пакеты. Это стоит сделать в следующем месяце, когда все цены будут обновлены. Смена пакета остаётся столь же простой позже.
При выборе нового пакета Йыгева рекомендует следовать трем простым пунктам:
Начните со своего текущего пакета – найдите счета за электричество и выясните, сколько электроэнергии вы потребляете в среднем за месяц и сколько за нее платите.
Далее перейдите на страницы продавцов электроэнергии или в среду сравнения пакетов Elektrihind.ee и посмотрите, какие пакеты предлагаются на рынке.
Выберите пакет, соответствующий вашим потребностям, исходя из цены.