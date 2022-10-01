Первые продавцы электроэнергии уже раскрыли свои цены на универсальные услуги – как выбрать новый пакет?

В ближайшее время цены всех продавцов электроэнергии будут обнародованы, и отечественные потребители столкнутся с вопросом – какой пакет выбрать? Elektrihind.ee не может дать одну конкретную рекомендацию – не существует такого пакета, который подходил бы всем. Все зависит от ежедневных потребностей и возможностей домашнего потребителя. Тем не менее, портал хочет дать полезные советы о том, как выбрать для себя новый, наиболее подходящий пакет.

По словам руководителя портала Elektrihind.ee Биргит Йыгева, в настоящее время домашнему потребителю остается только дождаться информации о ценах. „Пока что нет причин беспокоиться о том, что, вдруг, я просплю что-то важное – продавцы электроэнергии пообещали держать каждого клиента в курсе изменений. Универсальный пакет можно выбрать позже, и за изменение пакета дополнительная плата не взимается. Я рекомендую сохранять трезвый ум и не торопиться, чтобы оценить свои собственные возможности. Как только цены у всех продавцов станут известны, мы сразу же включим их в сравнение, чтобы людям было легче сделать выбор“, - добавила Йыгева.

Йыгева приводит три простых пожелания, как действовать в свете текущих новостей:

1. Сохранять спокойствие

Продавцы электроэнергии работают над ценообразованием универсальной услуги. Цены будут публиковаться последовательно, вероятно, до следующей недели. Цены на другие пакеты также обновляются в начале каждого месяца. Таким образом, потребителю не остается ничего другого, как только ждать дома информации о ценах.

2. Следите за извещениями своего продавца электроэнергии