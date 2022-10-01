Ярван: стоимость универсальной услуги в будущем может как вырасти, так и упасть

„Если они получат такое предложение, то, действительно, я искренне рекомендую всем - и тем, у кого до сих пор был более дорогой пакет с фиксированной ценой, и тем, у кого биржевой пакет, - перейти на универсальную услугу, потому что мы не видим разумных причин, по которым биржевая цена в зимний период могла бы снизиться“, - сказал Ярван.

„При отказе от универсальной услуги вам не придется платить неустойку. По сути, здесь мы снизили все риски для потребителя“, - добавил он.

Что касается цены универсальной услуги, то она может как подняться, так и упасть: „Но это определенно более длительный процесс. На самом деле основной составляющей этой цены является цена квоты на выбросы СО2, и она может как вырасти, так и упасть. Но и здесь Департамент конкуренции указал, что они не устанавливают и не согласовывают новую цену, если входные цены не изменились на пять процентов“.

Внезапно она не поднимется, заверяет министр.