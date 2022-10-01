СЕЙЧАС на DELFI TV | Чемпион Эстонии „Пярну Садам“ открывает сезон против „Виймси/Спортлэнд“

Капитан „Пярну Садам“ Михкель Кирвес перед матчем: „Наконец-то состоится долгожданная первая домашняя игра в сезоне. Впервые после победы в чемпионате Эстонии мы сможем сыграть на глазах у своих болельщиков, против соперника, от которого в прошлом году потерпели болезненное поражение в эстонско-латвийском объединенном чемпионате из-за броска на последней секунде. Мы сыграли последние пять игр с сильными командами и проиграли. Мы хотим вернуться на правильный путь. Команда готова бороться, чтобы начать новый сезон с победы. Обе команды обновились, но знакомые лица все же есть. Надеемся, что на игру придет много людей и смогут показать Сийм-Маркусу Пост, что летом он сделал неправильный выбор“.