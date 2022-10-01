„Пярну Садам“ обыграли „Виймси/Спортлэнд“, благодаря штрафному броску на последних секундах

Виймси лучше начал матч и после победы в первой четверти со счетом 28:21 гости ушли на перерыв с преимуществом в два очка. Хотя в третьей четверти „Пярну“ удалось даже вырваться вперед на четыре очка, в начале последней четверти „Виймси“ все еще вели в счете 64:63.

За три с половиной минуты до конца матча Виймси по-прежнему были впереди на девять очков, но после этого разница начала таять. В итоге решающими стали последние 15 секунд, когда хлесткий трехочковый Роберта Валге сократил отставание хозяев до одного очка, а затем Михкель Кирвес за секунды до конца матча успел реализовать два штрафных броска.