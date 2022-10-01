Теннис
01.10.2022, 11:40

СЕЙЧАС на DELFI TV | Большая игра! Контавейт и Канепи определяют вторую финалистку таллиннского турнира WTA

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Эстонские звезды тенниса Анетт Контавейт (WTA, 4-е место) и Кайя Канепи (WTA, 32-е место) поборются за место в финале на проходящем в Таллинне теннисном турнире WTA в 18:00. Delfi будет транслировать все основные матчи турнира.

Эстонский женский полуфинал, станет вторым за день. В первом полуфинале олимпийской чемпионке Токио Белинде Бенчич (WTA, 14-е место) пришлось признать превосходство чешки Барборы Крейчиковой (WTA, 27-е место) 6:7 ​​(5:7), 7:6 (7:2), 6. :2. В общей сложности теннисистки пробыли на корте три часа 22 минуты.

Во вчерашнем четвертьфинале Контавейт обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр (WTA 138), которая начала турнир с квалификации, 6:3, 3:6, 6:3. Канепи победила прошлогоднюю 19-ю ракетку мира Каролину Мухову (WTA 224) со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (6) в настоящей захватывающей битве.

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