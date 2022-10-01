СЕГОДНЯ на DELFI TV | Определилась первая финалистка турнира WTA в Таллинне. Вечером большая игра Контавейт против Канепи!

Эстонские звезды тенниса Анетт Контавейт (WTA, 4-е место) и Кайя Канепи (WTA, 32-е место) поборются за место в финале на проходящем в Таллинне теннисном турнире WTA в 18:00. Delfi будет транслировать все основные матчи турнира.