01.10.2022, 11:40
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Определилась первая финалистка турнира WTA в Таллинне. Вечером большая игра Контавейт против Канепи!
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонские звезды тенниса Анетт Контавейт (WTA, 4-е место) и Кайя Канепи (WTA, 32-е место) поборются за место в финале на проходящем в Таллинне теннисном турнире WTA в 18:00. Delfi будет транслировать все основные матчи турнира.
Эстонский женский полуфинал, станет вторым за день. В первом полуфинале олимпийской чемпионке Токио Белинде Бенчич (WTA, 14-е место) пришлось признать превосходство чешки Барборы Крейчиковой (WTA, 27-е место) 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6. :2. В общей сложности теннисистки пробыли на корте три часа 22 минуты.