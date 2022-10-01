„Не верьте тем, кто пугает вас Россией“. При аннексии Крыма Путин обещал, что за этим не последуют другие регионы
Восемь лет назад, аннексируя Крым, президент России Владимир Путин утверждал, что Россию бояться не стоит, так как за Крымом не последуют другие регионы Украины. Однако 30 сентября Россия аннексировала еще 4 региона Украины.
„Я обращаюсь и к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли: мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы, в отличие, кстати, от тех, кто принес единство Украины в жертву своим политическим амбициям. Они щеголяют лозунгами о великой Украине, но именно они сделали все, чтобы расколоть страну. Сегодняшнее гражданское противостояние целиком на их совести. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским“, - произнес Путин в своей речи 8 лет назад.
На эти слова Путина обратил внимание журналист The Guardian Шон Уокер. „Неудивительно, что Украина не верит, что Россия будет соблюдать какую-либо сделку“, — отметил он.
30 сентября 2022 года Путин выступил в Кремле с обращением перед Федеральным собранием. Затем были подписаны документы о „вхождении в состав России“ оккупированных территорий Украины: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области.