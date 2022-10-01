Новости Эстонии
01.10.2022, 09:14

ФОРМУЛА ВЫЧИСЛЕНИЯ | Выбрать универсальную услугу или остаться на бирже? Все зависит от ваших потребительских привычек

 
Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
ФОТО: Kevin Melk | Ekspress Meedia

На сегодняшний день свои собственные цены на универсальную услугу предложили два продавца электроэнергии - Alexela и Eesti Energia.

Цена универсальной услуги Eesti Energia составляла 19,24 цента за кВт/ч, включая налог с оборота. К этому добавляется ежемесячная плата в размере 1,99 евро и стоимость сетевых услуг.

Для клиентов Alexela конечная цена универсальной услуги составляет 19,19 с./кВтч, плюс ежемесячная плата в размере 1,99 евро. Также добавляется стоимость сетевого обслуживания.

Ход решения:

Уважаемый читатель, возьмите на ваш счет за электроэнергию с биржевыми ценами.

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