01.10.2022, 09:14
ФОРМУЛА ВЫЧИСЛЕНИЯ | Выбрать универсальную услугу или остаться на бирже? Все зависит от ваших потребительских привычек
ФОТО: | Ekspress Meedia
На сегодняшний день свои собственные цены на универсальную услугу предложили два продавца электроэнергии - Alexela и Eesti Energia.
Цена универсальной услуги Eesti Energia составляла 19,24 цента за кВт/ч, включая налог с оборота. К этому добавляется ежемесячная плата в размере 1,99 евро и стоимость сетевых услуг.
Для клиентов Alexela конечная цена универсальной услуги составляет 19,19 с./кВтч, плюс ежемесячная плата в размере 1,99 евро. Также добавляется стоимость сетевого обслуживания.
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