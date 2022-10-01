„Путин не с Украиной воюет, он воюет с реальностью“. Политологи - о церемонии в Кремле

Антрополог Александра Архипова оценила речь Путина с точки зрения страхов, которые он воспроизводит. „Эти страхи из речи президента ничем собственно не отличаются от страхов Марии Петровны, 74 года, образование высшее, из четвертого подъезда села Годюкино, - рассуждает она. - Эта картина мира практически ничем не отличается от картины апокалипсиса, описанной примерно 1900 лет назад неким Иоанном Богословом; только „агенты Запада“ надо заменить на „слуг Антихриста“.

Такие решения, как присоединение украинских территорий, свидетельствуют о том, что Россия все больше контролируется „силовым классом“, считает он: „Речь идет о плотно и жестко организованной стране, закрытой от всего мира и находящейся в конфронтации с миром западным“.

Россия движется в сторону „идеологизированной автаркии“ - замкнутого самовоспроизводящегося сообщества с минимальной зависимостью от внешнего мира, высказал опасения в разговоре с Би-би-си экономист Андрей Мовчан.

„Столь откровенный переход Путина к классическому „антиколониальному дискурсу“ ставит Россию в положение стран третьего мира, - считает политолог Аббас Галлямов. - Буквально все, что сейчас говорит российский президент, десятилетиями говорили политики из Уганды, Ганы, Ливии, Ирака и прочих „передовых“ государств планеты“.

Сейчас же Путин только в начале речи упомянул „референдумы“ на захваченных территориях, а почти все остальное время 36-минутной речи уделил противостоянию с Западом. В частности, он утверждал, что Запад хочет использовать богатство России и других стран в своих целях.

Путин уделил непропорционально много времени критике Запада - гораздо больше, чем в речи перед аннексией Крыма, обратили внимание многие, кто слушал сейчас путинскую речь. В 2014 году он сосредоточился на истории Крыма и пытался обосновать историческую принадлежность полуострова России.

Путин утверждает, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской областей якобы выразили свою волю на „референдумах“. Украина и западные страны считают „референдумы“ фикцией, цель которой - аннексия чужих территорий.

„Именно такая конспирология создает коллективную идентичность, и Марья Ивановна чувствует себя на одной волне с Владимиром Владимировичем“, - пишет Архипова.

„Территории мы забрали, предлагаем мир“

По мнению Галлямова, единственной содержательной вещью в речи Путина была фраза о том, что Россия предлагает немедленно остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

„Выбор народов Донбасса“ Москва под сомнение, однако, ставить не будет. Ну и будет защищать их „всеми имеющимися силами“. Короче, получается что-то вроде: территории мы у вас забрали, предлагаем мир“, - пересказывает предложение Путина политолог.

Киев готов к диалогу с Москвой, но уже с другим российским президентом, не с Путиным, ответил на это украинский президент Владимир Зеленский. После выступления Путина он объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Галлямов напомнил, что после стремительного контрнаступления в Харьковской области украинская армия сейчас ведет атакующие действия в Донбассе, стремясь замкнуть кольцо вокруг ключевого города Лиман, где под угрозой окружения оказалась российская группировка.

„Путин не с Украиной воюет и даже не с НАТО. Он воюет с реальностью“, - иронизирует Галлямов.

Ни один из четырех регионов, которые собирается присоединить Россия, не контролируется российской армией полностью. „Поскольку все четыре субъекта приняты в недоосвобожденном (недозахваченном) виде, это анонс продолжения конвенциональной войны, если не последует выполнения ультиматума“, - пишет политический аналитик Александр Баунов.

Баунов также обратил внимание на рассуждения Путина о том, что США без военной необходимости сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки и „создали прецедент“. „Догадайтесь, для кого прецедент. Вот у России и военная необходимость есть или может возникнуть“, - оценивает аналитик новую ядерную риторику российского президента.

Зеленский вскоре после выступления Путина в Кремле заявил, что Украина уже в пятницу подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. США ввели новый пакет санкций против России из-за аннексии захваченных территорий Украины. Под них попали родственники высокопоставленных российских чиновников, в том числе Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Сергея Шойгу и Сергея Собянина. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу была включена и в американский санкционный список, в и британский.

„США осуждают предпринятую сегодня мошенническую попытку России аннексировать суверенную территорию Украины. Россия нарушает международное право, попирает устав ООН и демонстрирует свое презрение к миролюбивым народам по всему миру“, - заявил американский президент Джо Байден.

Сторонники Путина ожидаемо аплодируют президенту. „Россия! Матушка! Спасибо, Родненькая, - написала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. - Сейчас на нас смотрит весь мир, все народы, которые до сих пор не могут стряхнуть с себя оковы колониализма, диктата и фашизма „коллективного Запада“. Прошлый раз так смотрели на СССР - с надеждой и верой. Не получилось. В этот раз мы не имеем права проиграть“.