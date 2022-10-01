ВИДЕО И ФОТО | Силы обороны и ЭOK отпраздновали Неделю спорта, проведя тест НАТО. Кто набрал максимальное количество баллов?(1)
В пятницу на стадионе „Калев“ можно было увидеть спортивное утро сил обороны Эстонии, в рамках которого эстонские политики и спортсмены попробовали свои силы в общефизическом тесте сил обороны НАТО тесте.
Для того чтобы вооруженные силы были в хорошей форме для выполнения задач мирного и военного времени, развиваются их физические способности и пропагандируются физические упражнения. Для оценки используется контрольный тест физических способностей.
Так называемый „натовский“ тест на общий уровень физической подготовки используется для оценки физической формы кадровых военных в силах обороны. Он состоит из трех частей: отжимания из упора лежа за две минуты, упражнения на пресс за две минуты и забег на 3200 метров на время. Максимальное количество баллов, которое можно получить за каждую часть, – 100, то есть, всего 300 баллов, из которых для успешного прохождения теста нужно набрать, как минимум, 180. При учете пунктов делается поправка на возраст и пол сдающих.
Сегодня на стадионе „Калев“ тест сдавали в общей сложности 40 человек, из которых 10 участников набрали максимальные 300 баллов: вице-президент ЭOK Лаури Луйк, Саския Алусалу, подполковник Райн Яно, младший лейтенант Анна-Мариита Маттиисен, финансовый директор Elisa Мерике Мумме, борец Хелари Мягисалу, председатель правления Firmasport Union Таави Круут, член правления Coop Pank AS Расмус Хейнла, управляющий Swedbank по борьбе с отмыванием денег Рагнар Руссе, подполковник союзных сил Мэтт Фрайер.
Министр обороны и вице-президент ЭOK Ханно Певкур поблагодарил ЭOK и Силы обороны за проведение мероприятия и всех участников, которые усердно работали в течение двух часов на стадионе „Калев“, но также получили удовольствие от теста. „Спасибо за терпение и за то, что вы здоровы. В следующем году мы повторим все это снова и берите с собой своих друзей!“ — сказал Певкур, который сам набрал 291 балл.
Командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем сдает тест НАТО два раза в год – один раз в качестве обязательного, а второй (уже несколько лет) в рамках Недели спорта. 30 сентября в общем зачете он получил 285 баллов. „Нас здесь сегодня много, и это хороший пример – так люди видят, что те, кто много говорит о спорте и здоровом образе жизни, могут и сами пройти этот тест. Все участники сегодняшнего теста показали хорошие результаты. В то же время он предназначен всего лишь для проверки вашей физической формы, но спортом нужно заниматься регулярно, иначе его не пройдешь“, – отметил Херем.
Для олимпийской чемпионки Кристины Шмигун-Вяхи натовский тест стал первым случаем за десять лет с момента окончания спортивной карьеры, когда она почувствовала дух соревнования. „Когда перед забегом на 3200 метров мне вручили нагрудный номер, во мне проснулся азарт. Однако я себя сильно переоценила – я уже не в такой хорошей форме. Глаза словно требовали, чтобы тело бежало быстрее, а оно за ними не успевало. К тому же я неправильно посчитала круги и в какой-то момент сделала финальный рывок, думая, что их осталось три, а было четыре. У меня буквально был привкус крови во рту!“
Набравшая 264 балла Шмигун-Вяхи выразила радость, что приняла участие в натовском тесте. „Я бегаю два-три раза в неделю, но ни отжиманий, ни упражнений на пресс обычно не делаю. Думаю, если хоть как-то двигаться 3–4 раза в неделю, этот тест пройти можно! Я считаю, жителям Эстонии он нужен“, – сказала Шмигун-Вяхи.
Неделя спорта, прошедшая с 23 по 30 сентября под эгидой Эстонского олимпийского комитета и объединения „Спорт для всех“, оказалась в Эстонии рекордной – в течение восьми дней по всей стране состоялось более 1160 спортивных мероприятий, а для участия в них было зарегистрировано 192 955 заявок. Неделя спорта проводится в Эстонии под руководством ЕОК уже восьмой год.