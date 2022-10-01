ВИДЕО И ФОТО | Силы обороны и ЭOK отпраздновали Неделю спорта, проведя тест НАТО. Кто набрал максимальное количество баллов?

Для того чтобы вооруженные силы были в хорошей форме для выполнения задач мирного и военного времени, развиваются их физические способности и пропагандируются физические упражнения. Для оценки используется контрольный тест физических способностей.

Так называемый „натовский“ тест на общий уровень физической подготовки используется для оценки физической формы кадровых военных в силах обороны. Он состоит из трех частей: отжимания из упора лежа за две минуты, упражнения на пресс за две минуты и забег на 3200 метров на время. Максимальное количество баллов, которое можно получить за каждую часть, – 100, то есть, всего 300 баллов, из которых для успешного прохождения теста нужно набрать, как минимум, 180. При учете пунктов делается поправка на возраст и пол сдающих.

Сегодня на стадионе „Калев“ тест сдавали в общей сложности 40 человек, из которых 10 участников набрали максимальные 300 баллов: вице-президент ЭOK Лаури Луйк, Саския Алусалу, подполковник Райн Яно, младший лейтенант Анна-Мариита Маттиисен, финансовый директор Elisa Мерике Мумме, борец Хелари Мягисалу, председатель правления Firmasport Union Таави Круут, член правления Coop Pank AS Расмус Хейнла, управляющий Swedbank по борьбе с отмыванием денег Рагнар Руссе, подполковник союзных сил Мэтт Фрайер.

Министр обороны и вице-президент ЭOK Ханно Певкур поблагодарил ЭOK и Силы обороны за проведение мероприятия и всех участников, которые усердно работали в течение двух часов на стадионе „Калев“, но также получили удовольствие от теста. „Спасибо за терпение и за то, что вы здоровы. В следующем году мы повторим все это снова и берите с собой своих друзей!“ — сказал Певкур, который сам набрал 291 балл.