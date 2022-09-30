30.09.2022, 21:56
В Нарве произошла поножовщина. Полиция ищет преступника(3)
Аналогичный случай произошел в Пярнумаа
ФОТО: | Ekspress Meedia
Вчера в Нарве удар ножом получил 30-летний мужчина, сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.
29 сентября в полицию поступило сообщение, что в Нарве на улице Сыпрузе во время совместного времяпрепровождения удар острым предметом получил 30-летний мужчина.
Медики доставили пострадавшего в больницу.
Обстоятельства случившегося, в том числе и личность совершившего преступление, устанавливает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.
Еще одна поножовщина произошла в четверг в Аудру (Пярнумаа). Там 61-летний мужчина во время совместного препровождения ударил ножом 42-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, подозреваемый взят под стражу.