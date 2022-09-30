Благодаря решительным действиям прохожего полиция задержала пьяного водителя, устроившего аварию и скрывшегося с места происшествия













В среду, 28 сентября, в 17:40 в центр экстренной помощи позвонил мужчина, который сообщил, что в Пярну на улице Мериметса Мерседес-Бенц врезался в электрический столб, а его водитель мог находиться в состоянии опьянения. По словам мужчины, двое мужчин вышли из машины, оставили машину на месте происшествия и пустились бежать. Звонивший последовал за ними на машине и увидел, что мужчины сели в другую машину. Звонивший постоянно передавал центру экстренной помощи информацию о направлении движения автомобиля. Автомобиль поехал обратно к месту, где Мерседес стал причиной аварии. Увидев полицейский патруль, водитель попытался тронуться с места. „Человек, позвонивший в центр экстренной помощи, помог предотвратить отъезд автомобиля, и полиция задержала виновника аварии - 38-летнего мужчину“, — сообщила старший комиссар Пярнуского полицейского участка Лийна Пелберг.





Полицейский патруль измерил уровень алкогольного опьянения мужчины, который управлял Мерседес-Бенцом и стал виновником аварии, и в отношении него было возбуждено уголовное дело. „Мы очень благодарны храброму помощнику, его действия были смелыми и заботливым по отношению к другим людям. Полиция работает каждый день, чтобы удалить пьяных водителей из дорожного движения, прежде чем они успеют устроить серьезную аварию. Поэтому крайне важно в случае сомнений звонить по номеру 112, чтобы мы могли среагировать и проверить автомобиль. Если возможно, следует помешать пьяному водителю сесть за руль и продолжить поездку, при этом не подвергая себя опасности“, — сказала Пелберг.





Прокуратура направила дело в суд в ускоренном производстве, и сегодня днем суд приговорил 38-летнего мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником аварии и скрылся с места происшествия, к девяти месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком два года и лишил его водительских прав на четыре месяца. Приговор еще не вступил в силу.





„Приятно осознавать, что в Эстонии утвердилось понимание того, что вождение в нетрезвом виде неприемлемо, и полиция получает помощь в виде внимательных граждан, которые сообщают о водителях, которые могут находиться в состоянии опьянения. Таким образом, можно убрать с улицы участников дорожного движения, которые опасны как для себя, так и для окружающих“, — сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Маарья Густавсон.