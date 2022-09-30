Кая Каллас: Россия пытается переделать карту Европы. Международная общественность никогда этого не признает

„Россия объявила, что аннексирует принадлежащие Украине Луганский, Донецкий, Херсонский и Запорожский регионы. Это крупнейшая эскалация после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Мы должны отреагировать на аннексию территории независимого европейского государства конкретными решениями и абсолютным единством. Руководители Европейского союза должны как можно быстрее собраться и принять новые жесткие санкции. Энергия является в данном случае ключевым вопросом – ввести потолок цен на российские нефть и газ крайне необходимо, чтобы уменьшить доходы Кремля и его способность поддерживать на ходу свою военную машину.

Масштаб российской аннексии говорит сам за себя. Россия аннексирует почти одну пятую часть украинской территории. По размеру это как Австрия и Бельгия вместе взятые. Или как Дания, Бельгия и Голландия. Если добавить к аннексированным сегодня территориям Крым, то оторванная от Украины территория будет равна по размеру 40% территории Германии или сумме территорий Португалии и Голландии.

Давайте называть вещи своими именами. Это насильственная аннексия. Россия пытается переделать карту Европы. Путин надеется с помощью этого шага легитимизировать свое вторжение в Украину. Международная общественность никогда этого не признает. Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, а также Крым были и останутся Украиной.

Украина имеет право на восстановление своей территориальной целостности. Ни одно деяние России не отнимет у нее это право и не ослабит нашу поддержку Украине. Украинцы доказали, что могут победить в этой войне. Они показали всем нам, что высокая мораль и блестящее командование важны так же, как военная мощь. Украина использовала нашу военную помощь умело и целеустремленно. Мы должны нарастить свою поддержку Украине – как военную и экономическую, так и политическую и моральную. И мы должны добиться, чтобы ни одно преступление не осталось безнаказанным.

Одной из целей Путина является испытать нас на прочность и расколоть. Но ему не подорвать нашего единства и решительности.“