Столтенберг: в наших интересах, чтобы Россия не победила. НАТО не признает аннексию

„Сейчас - в наших интересах чтобы Россия не победила. Украина имеет все права защищать и отвоевывать территории. Мы не принимаем аннексию, иначе мы вынуждены будем принять ядерный шантаж. Риторика Путина безжалостна и нагла. Россия должна понимать, что последствия будут ужасные, мы продолжим поддерживать Украину“, - сказал Столтерберг, комментируя аннексию Россией украинских территорий.

Руководителю НАТО был задан вопрос о взрывах на „Северном потоке“. „Мы очень серьезно принимаем атаки на газопровод. НАТО делает все, чтобы разобраться и защитить инфраструктуру. В настоящий момент самолеты и корабли собирают информацию“, - ответил Столтенберг.

НАТО и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе, отметил Столтенберг, назвавший нынешнюю эскалацию самой серьезной с момента начала войны.

„Если мы отступим, это будет катастрофа и для Украины, и для всех. Да, мы стоит перед лицом страшной войны, но мы не отступим, потому, что в противном случае цена будет гораздо выше для всех“, - заявил глава НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса не признают аннексию украинских территорий.

„Эти земли – Украина. Донецк – Украина, Луганск – Украина, Херсон – Украина, Запорожье – Украина. Так же как и Крым – Украина“, - подчеркнул Столтенберг, выступая на брифинге.

Столтенберг указал, что Россия во второй раз силой захватывает украинские территории, но подчеркнул, что НАТО не является одной из сторон этого конфликта.

Страны НАТО поддерживают право Украины идти своим путем, сейчас надо сконцентрироваться на немедленной помощи Украине. Но вопрос о ее принятии в НАТО должен решаться путем консенсуса всех 30 стран-членов Альянса, заявил Столтенберг.

„НАТО не часть конфликта, но Украину мы поддерживаем. С начала конфликта мы увеличили количеситво войск в странах НАТО и наших союзников для их защиты“, - сказал в завершении брифинга руководитель альянса.

