Житель Эстонии, участвовавший в антигосударственной деятельности, был выслан из страны

„Департамент полиции и погранохраны неоднократно публично разъяснял, что использование принципов демократического верховенства закона, действующих в Эстонской Республике, для поддержки раскольнической политики Российской Федерации представляет собой явную угрозу безопасности. Мы много раз призывали проживающих в Эстонии людей воздерживаться от участия в таких действиях“, — говорится в сообщении КаПо.

„К сожалению, Сергей Непримеров, гражданин Российской Федерации, предпочел не уважать конституционный строй Эстонской Республики. Чтобы уменьшить опасность, связанную с такой деятельностью, и предотвратить возможные преступления в будущем, Департамент полиции и погранохраны 30 сентября аннулировал вид на жительство у Сергея Непримерова и запретил ему въезд в Шенген на пять лет. Мужчину депортировали в пятницу днем“.