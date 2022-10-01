Новости Эстонии
01.10.2022, 09:30

Уголовное дело в отношении Индрека Таранда было прекращено по соглашению сторон

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В случае нарушения Тарандом своих обязательств прокуратура возобновит уголовное производство.
В случае нарушения Тарандом своих обязательств прокуратура возобновит уголовное производство.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Ранним утром 24 августа Индрек Таранд был задержан за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.

Поскольку у Индрека Таранда ранее не было судимостей, и он сожалеет о своем поступке, окружной прокурор Эвелин Ансип-Кукк решила прекратить уголовное производство по соглашению сторон.

„Важной целью уголовного процесса является обеспечение того, чтобы лицо, совершившее преступление, в дальнейшем вело себя законопослушно, и наказание не всегда является лучшим методом изменения поведения. Часто другие меры, такие как социальные программы или лечение от расстройства, связанного с употреблением алкоголя, оказываются гораздо более эффективными. Поскольку И. Таранд, задержанный за рулем в состоянии опьянения, понимает и признает свою ошибку, а также по собственной инициативе в ходе разбирательства предпринял шаги во избежание подобной ситуации в будущем, прокуратура сочла, что в уголовном наказании нет необходимости“, — пояснила Ансип-Кукк.

В случае нарушения Тарандом своих обязательств прокуратура возобновит уголовное производство.

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