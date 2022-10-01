Уголовное дело в отношении Индрека Таранда было прекращено по соглашению сторон(3)
Ранним утром 24 августа Индрек Таранд был задержан за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.
Поскольку у Индрека Таранда ранее не было судимостей, и он сожалеет о своем поступке, окружной прокурор Эвелин Ансип-Кукк решила прекратить уголовное производство по соглашению сторон.
„Важной целью уголовного процесса является обеспечение того, чтобы лицо, совершившее преступление, в дальнейшем вело себя законопослушно, и наказание не всегда является лучшим методом изменения поведения. Часто другие меры, такие как социальные программы или лечение от расстройства, связанного с употреблением алкоголя, оказываются гораздо более эффективными. Поскольку И. Таранд, задержанный за рулем в состоянии опьянения, понимает и признает свою ошибку, а также по собственной инициативе в ходе разбирательства предпринял шаги во избежание подобной ситуации в будущем, прокуратура сочла, что в уголовном наказании нет необходимости“, — пояснила Ансип-Кукк.
В случае нарушения Тарандом своих обязательств прокуратура возобновит уголовное производство.