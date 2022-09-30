Глава МИД Эстонии: Запад будет поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не проиграет войну

„Эстония однозначно и безоговорочно осуждает так называемые референдумы, проведенные в Донецке, Херсоне, Луганске и Запорожье на оккупированных территориях Украины, а также и само решение России незаконно аннексировать эти территории, что уже было проделано с Крымским полуостровом. Это грубое нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Эти так называемые референдумы не имеют ничего общего с волеизъявлением народа и совершенно недействительны. Хочу подчеркнуть, что Украина имеет право защищать свою территорию в пределах своих международно признанных границ.