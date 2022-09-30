Глава МИД Эстонии: Запад будет поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не проиграет войну
В пятницу, 30 сентября, в Кремле прошло выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, после которого состоялась церемония подписания договоров о „принятии в состав РФ“ четырех новых субъектов („ДНР“, „ЛНР“ и две частично оккупированные области Украины. МИД Эстонии распространил комментарий министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу в связи с данным событием.
„Эстония однозначно и безоговорочно осуждает так называемые референдумы, проведенные в Донецке, Херсоне, Луганске и Запорожье на оккупированных территориях Украины, а также и само решение России незаконно аннексировать эти территории, что уже было проделано с Крымским полуостровом. Это грубое нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Эти так называемые референдумы не имеют ничего общего с волеизъявлением народа и совершенно недействительны. Хочу подчеркнуть, что Украина имеет право защищать свою территорию в пределах своих международно признанных границ.
Безответственные угрозы России Западу, в том числе ядерным оружием, не удержат западные страны от поддержки Украины до тех пор, пока Россия не проиграет войну и Украина не восстановит свой суверенитет в пределах своих международно признанных границ.
Мы также должны немедленно увеличить нашу оборонную помощь Украине и продолжать повышать цену агрессии для России, в том числе путем быстрого введения дополнительных санкций. Мы также должны создать международный трибунал, чтобы организаторы агрессивной войны в России ни при каких обстоятельствах не остались безнаказанными.
Выражаем Украине нашу непоколебимую поддержку“.