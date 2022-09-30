Украина подает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО

Глава украинского государства в своем видеообращении заявил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТОЮ пишет Корреспондент.

„Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия“, - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и НАТО доверяют и помогают и защищают друг друга, что фактически и есть Альянсом.

„Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО“, - заявил Зеленский.

Сегодня также прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Члены СНБО рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны РФ. Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории.

Главы Донецкой, Луганской, Херсонской ОВА и постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым рассказали о „голосовании“, которое проводили оккупанты на захваченных украинских территориях. В частности, во время „референдумов“ происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

Члены СНБО обсудили меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. Среди них:

укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины,

увеличение военно-технической помощи Украине,

усиление санкционного давления на Россию,

внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене,

активизация стратегии ядерного сдерживания РФ со стороны стран евроатлантического пространства,

противодействие гибридным угрозам, вызванным Россией.