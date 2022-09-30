СЕЙЧАС на DELFI TV | У „Калев/Крамо“ есть блестящие шансы выйти в групповой этап еврокубков

Поскольку, помимо победителей четырех отборочных турниров, место в основном турнире еврокубков гарантируют три проигравших в матчах за первое место, то „Калев“, скорее всего, гарантированно пройдёт дальше. Поскольку при сравнении клубов учитывается разница заброшенных мячей и пропущенных в полуфинальной и финальной игре, сегодня „Калеву“ достаточно даже проиграть с разницей в 22 очка.

„Калев“ в настоящее время имеет разницу в +37 очка. Среди тех, кто дошел до финала в трех других отборочных турнирах, на данный момент у них лучшая разница: „Антверпен“ +16 в группе А, „Рильский“ +15 в группе С, „Шоле“ +31 в группе D.