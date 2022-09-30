Баскетбол
30.09.2022, 18:20

СЕЙЧАС на DELFI TV | У „Калев/Крамо“ есть блестящие шансы выйти в групповой этап еврокубков

 
Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek (palliga).
Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek (palliga).
ФОТО: FIBA

Баскетбольная команда „Калев/Крамо“ встретится с румынским клубом „Крайова“ в финале квалификационного турнира Кубка Европы ФИБА, который проходит в литовском городе Йонава. Встреча начнется в пятницу в 19:00.

Поскольку, помимо победителей четырех отборочных турниров, место в основном турнире еврокубков гарантируют три проигравших в матчах за первое место, то „Калев“, скорее всего, гарантированно пройдёт дальше. Поскольку при сравнении клубов учитывается разница заброшенных мячей и пропущенных в полуфинальной и финальной игре, сегодня „Калеву“ достаточно даже проиграть с разницей в 22 очка.

„Калев“ в настоящее время имеет разницу в +37 очка. Среди тех, кто дошел до финала в трех других отборочных турнирах, на данный момент у них лучшая разница: „Антверпен“ +16 в группе А, „Рильский“ +15 в группе С, „Шоле“ +31 в группе D.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии