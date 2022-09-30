30.09.2022, 18:20
СЕЙЧАС на DELFI TV | У „Калев/Крамо“ есть блестящие шансы выйти в групповой этап еврокубков
ФОТО: FIBA
Баскетбольная команда „Калев/Крамо“ встретится с румынским клубом „Крайова“ в финале квалификационного турнира Кубка Европы ФИБА, который проходит в литовском городе Йонава. Встреча начнется в пятницу в 19:00.
Поскольку, помимо победителей четырех отборочных турниров, место в основном турнире еврокубков гарантируют три проигравших в матчах за первое место, то „Калев“, скорее всего, гарантированно пройдёт дальше. Поскольку при сравнении клубов учитывается разница заброшенных мячей и пропущенных в полуфинальной и финальной игре, сегодня „Калеву“ достаточно даже проиграть с разницей в 22 очка.