Реакция Евросоюза на речь Путина: Кремль эскалировал войну в Украине до нового уровня(36)
Сегодня, 30-го сентября, Путин выступил в обращением перед Федеральным собранием. В своей речи он говорил об исторической справедливости и выборе миллионов людей вернуться домой. После ее окончания были подписаны документы о „вхождении в состав России“ оккупированных территорий Украины. Как отреагировал Евросоюз?
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незаконная аннексия, провозглашенная Путиным в Кремле, ничего не изменит, сообщили в Telegram-канале BBC News | Русская служба.
„Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, всегда будут принадлежать суверенному народу [Украины]“, - написала фон дер Ляйен в „Твиттере“. Она также заявила, что Кремль эскалировал войну в Украине до нового уровня, и Евросоюз заставит Россию заплатить за это высокую цену.
Также аннексию южных регионов Украины прокомментировали и другие чиновники Евросоюза. „27 лидеров [стран ЕС] осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фейковый референдум. Мы никогда не признаем незаконную аннексию“, - написал глава Европейского Совета Шарль Мишель в „Твиттере“.
„Объявление аннексии украинских территорий Россией является большим нарушением международного права и Устава ООН. Никакой фейковый референдум не может этого оправдать“, - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.