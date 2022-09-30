Реакция Евросоюза на речь Путина: Кремль эскалировал войну в Украине до нового уровня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незаконная аннексия, провозглашенная Путиным в Кремле, ничего не изменит, сообщили в Telegram-канале BBC News | Русская служба.

„Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, всегда будут принадлежать суверенному народу [Украины]“, - написала фон дер Ляйен в „Твиттере“. Она также заявила, что Кремль эскалировал войну в Украине до нового уровня, и Евросоюз заставит Россию заплатить за это высокую цену.



Также аннексию южных регионов Украины прокомментировали и другие чиновники Евросоюза. „27 лидеров [стран ЕС] осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фейковый референдум. Мы никогда не признаем незаконную аннексию“, - написал глава Европейского Совета Шарль Мишель в „Твиттере“.

