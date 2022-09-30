МНЕНИЕ | „Голубь мира“ с крысиными зубами

Перед тем, как подписать договоры о принятии в состав России четырёх марионеточных республик Донбасса, Владимир Путин выступил с неожиданным предложением. „Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и сесть за стол переговоров“, - провозгласил Путин с трибуны Георгиевского зала в Кремле, но добавил, что выбор народов Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья на этих обсуждать не будет. „Россия выбор народа не предаст. Только таким будет путь к миру“, - считает российский президент.

Переговорная позиция, предложенная Украине Владимиром Путиным, выглядит следующим образом: немедленное прекращение огня по всей линии фронта и фиксация будущей границы между Россией и Украиной по этой линии. Он специально оговорился, что столицей Запорожской области становится Мелитополь, намекая на то, что за сам город Запорожье Россия воевать не собирается. Путин фактически признал, что дальше уже захваченных земель в Украине российская армия пройти не может. Более того, она не способна полностью освободить территории так называемых „республик“, которые сегодня с такой помпой в Кремле приняла в свой состав.

В этом случае мобилизация, которая сейчас проводится в России - это всего лишь акт устрашения Украины. На самом деле, Путин намекает на то, что всерьез не собирается воевать этими людьми. Он просто рассчитывает напугать Украину тем, что его человеческие ресурсы безграничны, не случайно министр обороны РФ Сергей Шойгу все время подчеркивает, что нынешней мобилизации подлежит только 1% резервистов, а это 300 тысяч человек, и при желании ресурсы России неисчерпаемы, а противник возьмёт да испугается.