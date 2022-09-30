„Голубь мира“ с крысиными зубами(2)
Президент России Владимир Путин произвел политическую сенсацию. Во время своей речи по случаю принятия в состав России ДНР, ЛНР, частей Запорожской и Херсонской областей, он предложил Украине мирные переговоры, основанные на закреплении позиции нынешней линии фронта, и хочет оставить у себя то, что уже захватил. Украине сейчас придется туго, так как страны старой Европы давно ждали от Москвы мирных предложений, а тут они даже сделаны публично в надежде на давление ЕС на Украину и снятие с России санкций. Проблема для Путина заключается в том, что Украина сейчас каждый день, медленно, но верно освобождает свои земли от оккупантов, а весь вменяемый мир понимает, что такой договор будет лишь передышкой для Путина с целью накопления сил и нового нападения на Украину.
Перед тем, как подписать договоры о принятии в состав России четырёх марионеточных республик Донбасса, Владимир Путин выступил с неожиданным предложением. „Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и сесть за стол переговоров“, - провозгласил Путин с трибуны Георгиевского зала в Кремле, но добавил, что выбор народов Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья на этих обсуждать не будет. „Россия выбор народа не предаст. Только таким будет путь к миру“, - считает российский президент.
Переговорная позиция, предложенная Украине Владимиром Путиным, выглядит следующим образом: немедленное прекращение огня по всей линии фронта и фиксация будущей границы между Россией и Украиной по этой линии. Он специально оговорился, что столицей Запорожской области становится Мелитополь, намекая на то, что за сам город Запорожье Россия воевать не собирается. Путин фактически признал, что дальше уже захваченных земель в Украине российская армия пройти не может. Более того, она не способна полностью освободить территории так называемых „республик“, которые сегодня с такой помпой в Кремле приняла в свой состав.
В этом случае мобилизация, которая сейчас проводится в России - это всего лишь акт устрашения Украины. На самом деле, Путин намекает на то, что всерьез не собирается воевать этими людьми. Он просто рассчитывает напугать Украину тем, что его человеческие ресурсы безграничны, не случайно министр обороны РФ Сергей Шойгу все время подчеркивает, что нынешней мобилизации подлежит только 1% резервистов, а это 300 тысяч человек, и при желании ресурсы России неисчерпаемы, а противник возьмёт да испугается.
Важно, что публично Владимир Путин становится „голубем мира“. Сейчас все мировые СМИ напишут, что „Путин предложил Украине мирные переговоры“, и если она откажется от такого предложения, то в старой Европе все пророссийские политики скажут: смотрите, Путин великодушно предлагает вам мир, так соглашайтесь, вы уже достаточно показали себя молодцами, хорошо воевали, сохранили большую часть территории государства, отбили много захваченного, а теперь заканчивайте, и „пусть всегда будут мир и дешевый газ“.
Не случайно Владимир Путин обращается с этим предложением и к Западу, и к Украине. Мол, уймите киевский режим, и я верну вам спокойствие. Зимой в ваших домах будет тепло
Не случайно, Владимир Путин обращается с этим предложением и к Западу, и к Украине. Мол, уймите киевский режим, и я верну вам спокойствие. Зимой в ваших домах будет тепло, а я сохраню лицо присоединив к себе совсем немножко Украины, иначе мне будет трудно объяснить собственному народу, ради чего я семь месяцев клал в украинский чернозём свою кадровую армию. Смотрите, я даже на Харьков и Одессу не претендую, только на то, что успел занять.
Получается, что теперь мяч находится на стороне Украины и Запада. Но я думаю, что ответ на эту инициативу не понравится Владимиру Путину. С фронта каждый день приходят неутешительные для него новости - ВСУ взяли в кольцо Лиман с более чем пятитысячной российской группировкой. Если она не вырвется из окружения, то окажется разбита, а большая часть попадет в украинский плен, что станет личным Сталинградом для нашего „голубя мира“.
Кроме того, все вменяемые политики и военные в мире понимают, что мирная инициатива Путина, в случае успеха, даст ему только одно: желаемую передышку для того, чтобы накопить силы для нового броска в сторону Украины – Харьков и Одесса сами себя не завоюют, а без них эта война для Путина не имеет никакого смысла. Так что „голубь мира“ у нас с крысиными зубами.