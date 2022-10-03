Вы застраховали свой телефон, но не свою жизнь и здоровье?

Страхование жизни предназначено, прежде всего, для тех людей, у которых есть финансово зависимые члены семьи или другие иждивенцы, а также материальные обязательства, которые в случае смерти человека должен выполнять кто-то другой. Пример: Семья Сергея (33) и Екатерины (30) с четырьмя детьми рассчитала, как семья справлялась бы в случае, если бы один из родителей умер. Они рассчитали, что доходы семьи в обоих случаях сократятся примерно на 50%, но постоянные расходы останутся почти такими же. Они решили заключить договоры страхования жизни для обоих родителей, чтобы семья могла сохранить привычный образ жизни даже в худшем случае.

Раньше страхование жизни означало только одно. Что страховщик выплачивает определенную сумму денег выбранным вами людям, будь то ваш супруг или партнер, дети или другие лица, если вы умрете. Сегодня диапазон финансовой защиты шире, и возмещения выплачиваются даже в том случае, если страховой случай напрямую не угрожает жизни человека. Различные дополнительные меры защиты обеспечивают дополнительные преимущества, связанные со страхованием жизни, и могут включать страхование от критических заболеваний, страхование от несчастных случаев и страховое покрытие для детей.

Здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры могут снизить риск развития заболевания, но не устранить его полностью. В дополнение к классическому страхованию жизни сегодня можно выбирать между различными дополнительными страховками. Что это и для кого они предусмотрены?

„Страхование жизни и дополнения к нему – это продукты, которые покупаются до того, как они действительно понадобятся. Точно так же, как не стоит ждать, пока мобильный телефон будет украден или уронен в раковину, чтобы застраховать его. Не стоит ждать и пока вы заболеете или станете старым, чтобы купить страхование жизни и дополнительные защиты. Подходящее время для заключения договора страхования жизни – именно тогда, когда вы молоды и здоровы, – комментирует руководитель INVL Life Eesti Свен Юргенсон.

У жителей Эстонии довольно часто мобильный телефон, автомобиль и дом застрахованы, а здоровье и своя жизнь и жизнь членов семьи нет. Мы страхуем свои вещи, но не себя или финансовое будущее людей, которые зависят от нас. Нам сложно понять необходимость страхования жизни, и, в отличие от нового телефона, об этом также не принято говорить с семьей и друзьями.

Что такое страхование от критических заболеваний и что оно покрывает?

Каждый пятый человек в Эстонии заболевает раком, инфарктом сердца или цереброваскулярными заболеваниями еще до наступления пенсионного возраста. К сожалению, это часто происходит в разгар жизни и карьеры, когда есть много обязательств – жилищный кредит, дети, семья. Пример: У Марии (42) и Виталия (45) двое детей и собственный дом. Доходами семьи являются заработная плата и семейные пособия, а в числе финансовых обязательств – жилищный кредит и лизинги. Осенью прошлого года, как гром среди ясного неба, Виталий заболел. Ему тогда было 44 года, он регулярно занимался спортом, ранее не было проблем со здоровьем. Сначала у него появились боли в области шеи и ребер. Через неделю у мужчины случился инфаркт. Дополнительная защитапо страхованию от критических заболеваний помогло семье справиться с ситуацией и покрыло ежедневные расходы, включая реабилитацию.

„Задуматься о темах, связанных с жизнью и здоровьем, имеет смысл именно в тот момент, когда дела идут неплохо и с вами все в порядке. Все больше людей заболевает в молодом возрасте, когда жизнь и карьера находятся на пике и нужно нести ответственность за жилищный кредит и семью“, – отмечает старший специалист по оценке рисков Invalda INVL Life Эва Таммай.

В случае критического заболевания страховщик выплачивает сразу всю согласованную страховую сумму. Вне зависимости от того, может человек продолжать работать или нет. Если, например, человек застраховал себя от критических заболеваний на 50 000 евро и заболел раком, то выплата в этой сумме производится после постановки диагноза, а не на основании случая смерти. Сумма предназначена для покрытия расходов в то время, когда болезнь не позволяет ходить на работу. Дополнительное страхование от критического заболевания можно приобрести только вместе со страхованием жизни.

Что такое страхование от несчастных случаев и что оно покрывает?