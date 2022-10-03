Вы застраховали свой телефон, но не свою жизнь и здоровье?
Неужели мы действительно ценим наши телефоны больше, чем себя самих?
У жителей Эстонии довольно часто мобильный телефон, автомобиль и дом застрахованы, а здоровье и своя жизнь и жизнь членов семьи нет. Мы страхуем свои вещи, но не себя или финансовое будущее людей, которые зависят от нас. Нам сложно понять необходимость страхования жизни, и, в отличие от нового телефона, об этом также не принято говорить с семьей и друзьями.
„Страхование жизни и дополнения к нему – это продукты, которые покупаются до того, как они действительно понадобятся. Точно так же, как не стоит ждать, пока мобильный телефон будет украден или уронен в раковину, чтобы застраховать его. Не стоит ждать и пока вы заболеете или станете старым, чтобы купить страхование жизни и дополнительные защиты. Подходящее время для заключения договора страхования жизни – именно тогда, когда вы молоды и здоровы, – комментирует руководитель INVL Life Eesti Свен Юргенсон.
Невозможно заключить договор страхования, защищающего от болезни, несчастного случая или смерти.
Здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры могут снизить риск развития заболевания, но не устранить его полностью. В дополнение к классическому страхованию жизни сегодня можно выбирать между различными дополнительными страховками. Что это и для кого они предусмотрены?
Нижеприведенный текст поможет вам понять, нужно ли вам и членам вашей семьи страхование жизни.
Что такое страхование жизни и что оно покрывает?
Раньше страхование жизни означало только одно. Что страховщик выплачивает определенную сумму денег выбранным вами людям, будь то ваш супруг или партнер, дети или другие лица, если вы умрете. Сегодня диапазон финансовой защиты шире, и возмещения выплачиваются даже в том случае, если страховой случай напрямую не угрожает жизни человека. Различные дополнительные меры защиты обеспечивают дополнительные преимущества, связанные со страхованием жизни, и могут включать страхование от критических заболеваний, страхование от несчастных случаев и страховое покрытие для детей.
Страхование жизни предназначено, прежде всего, для тех людей, у которых есть финансово зависимые члены семьи или другие иждивенцы, а также материальные обязательства, которые в случае смерти человека должен выполнять кто-то другой. Пример: Семья Сергея (33) и Екатерины (30) с четырьмя детьми рассчитала, как семья справлялась бы в случае, если бы один из родителей умер. Они рассчитали, что доходы семьи в обоих случаях сократятся примерно на 50%, но постоянные расходы останутся почти такими же. Они решили заключить договоры страхования жизни для обоих родителей, чтобы семья могла сохранить привычный образ жизни даже в худшем случае.
Что такое страхование от критических заболеваний и что оно покрывает?
Каждый пятый человек в Эстонии заболевает раком, инфарктом сердца или цереброваскулярными заболеваниями еще до наступления пенсионного возраста. К сожалению, это часто происходит в разгар жизни и карьеры, когда есть много обязательств – жилищный кредит, дети, семья. Пример: У Марии (42) и Виталия (45) двое детей и собственный дом. Доходами семьи являются заработная плата и семейные пособия, а в числе финансовых обязательств – жилищный кредит и лизинги. Осенью прошлого года, как гром среди ясного неба, Виталий заболел. Ему тогда было 44 года, он регулярно занимался спортом, ранее не было проблем со здоровьем. Сначала у него появились боли в области шеи и ребер. Через неделю у мужчины случился инфаркт. Дополнительная защитапо страхованию от критических заболеваний помогло семье справиться с ситуацией и покрыло ежедневные расходы, включая реабилитацию.
„Задуматься о темах, связанных с жизнью и здоровьем, имеет смысл именно в тот момент, когда дела идут неплохо и с вами все в порядке. Все больше людей заболевает в молодом возрасте, когда жизнь и карьера находятся на пике и нужно нести ответственность за жилищный кредит и семью“, – отмечает старший специалист по оценке рисков Invalda INVL Life Эва Таммай.
В случае критического заболевания страховщик выплачивает сразу всю согласованную страховую сумму. Вне зависимости от того, может человек продолжать работать или нет. Если, например, человек застраховал себя от критических заболеваний на 50 000 евро и заболел раком, то выплата в этой сумме производится после постановки диагноза, а не на основании случая смерти. Сумма предназначена для покрытия расходов в то время, когда болезнь не позволяет ходить на работу. Дополнительное страхование от критического заболевания можно приобрести только вместе со страхованием жизни.
Что такое страхование от несчастных случаев и что оно покрывает?
Несчастные случаи включают любые случайные, непредвиденные или неконтролируемые события, которые могут привести к телесным повреждениям. Сюда входят, например, переломы конечностей, мышечные травмы, разрывы, растяжения, шрамы, травмы глаз и т. д.
„Чаще всего мы выплачиваем компенсацию за различные переломы, возникшие в результате падения, столкновения или падения на ногу тяжелого предмета. Встречаются также случаи переломов, полученных просто во время бега по лесу и спотыкания. Переломы пальцев чаще всего вызваны либо ударом мяча по пальцам, либо попаданием пальца между предметами. Есть также переломы зубов, которые возникают либо в результате попадания твердого предмета в рот с пищей, либо в результате удара мячом в область нижней челюсти. Помимо переломов, в прошлом году часто предъявляли требования в связи со шрамами. В случае травм, связанных со шрамами, как правило, речь идет о несчастных случаях, произошедших с детьми в возрасте до 10 лет. Среди случаев встречаются порезы, ушибы в области головы, шрамы от ожогов или пигментные пятна от воздействия горячей воды. Мы также много работаем с требованиями, связанными с разрывами и растяжениями. В большинстве случаев эти травмы возникают в результате чрезмерного напряжения, внезапного удара или внезапного движения во время тренировки, игры в мяч или прогулки с собакой“, – описывает случаи старший специалист по оценке рисков INVL Life Ева Таммай.
Если это не несчастный случай со смертельным исходом, то выплачивается процент от полной страховой суммы. Например, если человек выбрал защиту от несчастного случая и сломал ногу, рассматривающий ущерб специалист, определит в соответствии со стандартом, в каком размере из этой суммы будет произведена выплата.
Что такое дополнительное страхование детей?
Невозможно оформить страховку, защищающую детей от травм. Но наличие дополнительной защиты по страхованию жизни дает больше уверенности как в своей жизни, так и позволяет с большей уверенностью брать с собой детей на тренировку или на горнолыжный склон. „По нашей статистике, доля травм с участием детей составляет около трети. Согласно статистике, за последние 15 месяцев 30% поступивших требований относится к детям“, – комментирует старший специалист по оценке рисков Ева Таммай.
В семье 42-летней Елены страховая защита ребенка от несчастного случая помогла обеспечить чувство финансовой безопасности и более радостное выздоровление. „Осенью наш 9-летний сын после школы пошел с друзьями на детскую площадку. Во время игры он упал с лестницы и ударился спиной о землю. Шлепок был сильным, но мальчик подумал, что все в порядке, и друзья проводили его домой. Дома боль не утихала, а вечером пришлось ехать в отделение неотложной помощи детской больницы, где выяснилось, что один из грудных позвонков сломан. К счастью, травма не требовала серьезного медицинского вмешательства. Отец ребенка, в дополнение к собственному страхованию жизни, также застраховал мальчика дополнительной страховкой, в рамках которой предусмотрена защита как от несчастного случая, так и от критической болезни. После несчастного случая отец подал заявление о возмещении ущерба и представил результаты исследования и эпикриз. Хотя у нас не было особых расходов на выздоровление и перемены в жилищных условиях, выплаченное страховое возмещение помогло облегчить процесс выздоровления ребенка -вспоминает Еленa.
В дополнение к страхованию от несчастных случаев (травма в результате несчастного случая и инвалидность в результате несчастного случая) также предлагается страхование от критических заболеваний для детей.
INVL Life – группа по управлению инвестициями и страхованию жизни
INVL является ведущей в странах Балтии группой, занимающейся управлением инвестициями и страхованием жизни. Предприятия группы управляют пенсионными и совместными фондами, а также страхованием жизни, индивидуальными портфелями, частным капиталом и другими альтернативными инвестициями. 1 июля INVL Life переняла на себя сферу страхования жизни Mandatum Life, которая до этого действовала через филиалы в Литве, Латвии и Эстонии.
„Одна из стратегических целей группы INVL – быть первым выбором клиентов с точки зрения долгосрочных сбережений и управления личными финансовыми активами. Чтобы предложить своим клиентам широкий спектр решений, обеспечивающих финансовую безопасность, мы включили в список наших услуг различные решения по страхованию жизни. С этой целью мыприобрели 01.07.2022 бизнес по страхованию жизни в странах Балтии компании Mandatum Life Insurance Company Limited. Объединив лучшие компетенции в области страхования жизни и 30-летний опыт профессионального инвестирования, мы можем предложить нашим клиентам эксклюзивные и конкурентоспособные решения в области финансового управления и планирования.
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