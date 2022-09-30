Как защитить свои пенсионные сбережения?
Война в Украине и повышение процентных ставок в центральных банках привели к спаду на рынках и к отрицательной доходности большинства эстонских пенсионных фондов в этом году. Это как раз та ситуация, когда деньги, которые обычно потихоньку копятся на пенсионном счете, становятся важными, и человек начинает разбираться, что сделано для обеспечения защиты его накоплений. Интерес к инвестициям пенсионных фондов резко возрастает.
Общий обзор, то есть обещание того, в какие классы активов и в каких пропорциях пенсионный фонд собирается вкладывать деньги накопителя пенсии, предоставляется в проспекте фонда и ключевом информационном документе. Более же детальный обзор представлен ежемесячными инвестиционными отчетами –активно управляемые фонды публикуют их каждый месяц на своих интернет-сайтах, индексовые фонды обновляют модельный портфель как правило раз в год.
Храним яйца в разных корзинах
Основной принцип пенсионных фондов LHV заключается в сознательном избежании крупных убытков, и поэтому на протяжении последних лет мы были убежденными сторонниками реальных активов. После падения рынков ценных бумаг в этом году портфель помогли защитить, во-первых, более значительная доля инвестиций в сырьевой сектор, во-вторых, недвижимость, дающая стабильную прибыль.
Инвестиции крупнейших активно управляемых фондов LHV M, L и XL распределены между различными классами активов. Это недвижимость и эстонские корпоративные облигации, а в дополнение к акциям, торгуемым на фондовой бирже, также частный и венчурный капитал. Например, фонд L: чуть более 25% инвестируется в частный капитал, почти 20% в недвижимость и менее 10% в облигации, не котирующиеся на бирже. Остальная часть (более 45% по последним данным) распределяется между котирующимися на бирже акциями (включая золото и золотодобытчиков) и облигациями.
Мы инвестируем напрямую или через фонды прямых инвестиций в некотируемые компании, так как они менее подвержены колебаниям фондового рынка, как в странах Балтии, так и в Европе в целом. Для розничных инвесторов такие инвестиции недоступны, однако печаль одного — удача для другого: благодаря меньшему количеству инвесторов фонды могут размещать деньги по более выгодной цене. Для накопителя пенсии это, разумеется, бонус. Клиенты наших пенсионных фондов имеют и еще одну, эмоциональную привилегию: они могут в буквальном смысле наблюдать за своими накоплениями и их прогрессом – так как многие инвестиции (недвижимость, предприятия) находятся в Эстонии и ближайших странах.
Ниже приведен лишь небольшой обзор инвестиций пенсионных фондов LHV. В первую очередь здесь представлена принадлежащая фондам недвижимость, а также прямые инвестиции, сделанных в форме облигаций. В случае большего интереса мы можем составить „путеводитель“ для всех, кто хотел бы ознакомиться с нашими инвестициями по всей Эстонии, а также по Латвии и Литве.
Sunly — пенсионные фонды LHV инвестировали 13,1 млн евро в облигации Sunly с годовой доходностью 8%. Компания разрабатывает солнечные и ветряные электростанции и производит электроэнергию в странах Балтии и Польше. Помимо разработки проектов в области возобновляемых источников энергии, Sunly инвестировала в серию стартапов в области возобновляемых источников энергии и электрификации, а также в проект по хранению энергии Energiasalv. Это будет способствовать смягчению последствий изменения климата и зеленому повороту. Компания планирует привлечь 100–150 миллионов евро нового капитала для финансирования своих планов роста.
Liven — фонды LHV инвестировали 2,4 миллиона евро в жилой проект с 396 квартирами, расположенный в Хааберсти в Таллинне. Годовая доходность инвестиций в обеспеченные облигации составляет 8%. По адресу Kadaka tee 88 к концу 2026 года будут завершены 17 двух-/четырехэтажных многоквартирных домов с 396 качественными квартирами. Планируется создать комплексную среду обитания, где будет не только хорошее сообщение с центром города, но и тропы здоровья Нымме-Харку будут начинаться прямо от дверей.
Ekspress Grupp — пенсионные фонды LHV инвестировали около 9,4 млн евро как в акции, так и в облигации Ekspress Grupp. Благодаря этому мы помогли финансировать развитие компании от традиционных печатных СМИ до цифровых.
Coop Pank — пенсионные фонды LHV стали первым институциональным инвестором Coop Pank, поверив в историю роста нового банка и поддержав его. В настоящее время мы инвестировали 14 миллионов евро в активы банка через несколько различных типов облигаций. Годовая доходность облигаций колеблется в диапазоне 5–10%. За последние пять лет Coop Pank увеличивал объем бизнеса в среднем на 40% в год и достиг кредитного портфеля в 1 млрд евро и депозитного портфеля в 1,2 млрд евро.
Elering — эстонская компания Elering, занимающаяся электросетями и газотранспортными сетями, привлекла 6,5 млн евро инвестиций пенсионных фондов LHV. Компания направила деньги из облигаций на развитие местной газовой и электрической сети и строительство соединений по всей стране, чтобы обеспечить надежность снабжения в Эстонии.
RKAS — пенсионные фонды LHV инвестировали 32,7 млн евро в облигации Riigi Kinnisvara AS, что также является одной из крупнейших позиций наших пенсионных фондов. Riigi Kinnisvara столько же лет, сколько пенсионным фондам LHV: недавно компании исполнилось 20 лет. Государство как владелец компании поставило перед собой цель более эффективно управлять государственной недвижимостью и консолидировать деятельность в сфере недвижимости на одном предприятии, чтобы учреждения могли сосредоточиться на своих основных функциях. Имея портфель обслуживаемых зданий площадью около 1,6 миллиона квадратных метров, RKAS является крупнейшей риэлторской компанией, работающей в Эстонии.
Город Тарту — пенсионные фонды LHV инвестировали около 4 миллионов евро в облигации города Тарту. Это помогает Тарту финансировать важные проекты и инфраструктуру для общественных пространств, то есть деньги идут на школы, детские сады, велосипеды, тротуары и дорожную сеть.
Bigbank — в течение последних пяти лет пенсионные фонды LHV поддержали рост Bigbank на 20 миллионов евро за счет инвестиций в облигации с акцентом на местные потребительские кредиты. Годовая доходность накопителей пенсии с использованием различных типов облигаций составляет 6,5–7,5%.
Luminor — через различные облигации пенсионные фонды LHV инвестировали в банк Luminor около 8,8 млн евро.
Inbank — через различные типы облигаций пенсионные фонды LHV инвестировали в Inbank около 0,4 миллиона евро.
Eesti Energia — пенсионные фонды LHV инвестировали около 0,6 млн евро в облигации энергетической компании.
В Таллинне пенсионные средства клиентов LHV „работают“ в арендных домах Пыхья-Таллинн и Мустамяэ, то есть на улицах Мануфактуури и Айанди. Всего у нас 291 квартира в Таллинне, планируется увеличить их число до 500.
Фонды LHV также владеют тремя офисными зданиями в Таллинне. Они расположены на улице Академия, на Тартуском шоссе и бульваре Сыпрузе, причем последнее работает и ведет собственное хозяйство, ориентируясь на экологичность. В поселке Юри в Харьюмаа и на улице Таевакиви в Таллинне расположены принадлежащие фондам складские и производственные здания.
Чтобы ознакомиться с портфелем недвижимости LHV, наряду с Таллинном и Харьюмаа необходимо посетить и Ригу. Согласно данным 2021 года, в общей сложности пенсионным фондам LHV принадлежит примерно 55 000 квадратных метров арендуемых площадей со средней доходностью 9,7%.
Нынешние более сложные времена показывают, что инвестиционный портфель, диверсифицированный между различными классами активов, по-настоящему оправдывает себя, так как фонды LHV оказались способны поддерживать положительную доходность в течение гораздо более длительного времени, нежели остальные фонды Эстонии. Пожалуй, стоит добавить, что преимущества активного управления наиболее очевидны во время кризиса.
Читайте также материал фондового управляющего LHV Кристо Ойдермаа о преимуществах активного управления активами. Также слушайте подкаст Genius Investoritund, где мы расскажем о том, что LHV делает иначе, чем другие пенсионные провайдеры, и как максимизировать пенсионные активы на неспокойных рынках.
Ознакомьтесь с инвестиционной стратегией и пенсионными фондами LHV.
Доходность предыдущих периодов не является гарантией доходности следующих периодов. Управляющим пенсионными фондами LHV является AS LHV Varahaldus. Ознакомьтесь с проспектом пенсионных фондов и их и ключевым информационным документом LHV на lhv.ee и проконсультируйтесь с нашим специалистом.