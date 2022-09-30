Таллинн занял третье место в глобальном рейтинге ООН по развитию электронных услуг

28 сентября Организация Объединенных Наций опубликовала рейтинг электронных государств 2022 года , в котором электронные услуги публичного сектора Эстонии были признаны лучшими в мире. Электронные услуги Таллинна заняли в мировом рейтинге третье место, уступив Берлину и Мадриду.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, это отличное достижение, которого удалось добиться благодаря многолетним усилиям инфотехнологической службы города и целого ряда сотрудников городской системы.

„Исследование подчеркивает растущую роль цифрового управления в создании устойчивого будущего и преодолении многоуровневых кризисов. В последние годы цифровые технологии играют все большую роль в решении проблем глобального кризиса здравоохранения и обеспечении важнейших общественных услуг в условиях изоляции, неопределенности и уязвимости. В Таллинне мы четко осознали и целенаправленно выполняли эту роль, серьезно относясь к развитию наших электронных услуг. Очень приятно, что эти усилия получили столь престижное международное признание“, - сказал Кылварт.

„Электронные услуги Таллинна регулярно попадают в различные рейтинги, но на этот раз они были отмечены даже на уровне ООН, что очень важно для Таллинна, - сказал директор инфотехнологической службы столицы Мартин Мяннил. – В числе прочего оценивается, какое количество городских услуг доступны в электронном виде, учитывается простота использования, доступность открытых данных, а также надежность и безопасность. Помимо этого, важную роль играют доступность услуг для людей с особыми потребностями, вовлечение жителей, защита данных, а также прочие аспекты прав человека. История успеха Таллинна – это результат более чем 20-летней систематической и целенаправленной работы по развитию электронных услуг, в которую вносили вклад руководители по услугам различных ведомств и все подразделения инфотехнологической службы“.

Рапорт ООН содержит оценку электронного правительства в городах с высоким уровнем населения всех 193 стран-членов ООН. В отчете подчеркивается, что одной из сильных сторон Таллинна является использование открытых данных для повышения прозрачности и улучшения доступности услуг, а также при создании ценности и вовлечении групп интересов в процессы городского планирования.