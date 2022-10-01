Полиция проводит месячник по сдаче незаконного оружия и взрывчатых веществ(5)
В октябре Департамент полиции и погранохраны вместе с партнерами по сотрудничеству призывает людей добровольно и не опасаясь наказания сдавать из своих домов незаконное оружие и взрывчатые вещества.
Кампания по сдаче опасных и запрещенных предметов является уже четвертой по счету, в ходе которой люди из своих домов сдали в полицию и экстренные службы сотни единиц незаконного огнестрельного оружия и большое количество взрывчатых тел и веществ. Кампания проходит в течение всего октября и направлена на сокращение количества запрещенных и опасных предметов в домах людей.
По словам лейтенанта полиции Рииты Прооса из Департамента полиции и погранохраны, полиция вместе с партнером по сотрудничеству раз в год в рамках общенациональной кампании обращают внимание общественности на сдачу незаконных предметов, но на самом деле оставшиеся дома опасные предметы можно добровольно сдать, не опасаясь наказания, не только во время кампании в октябре, но и в другое время.
Она подчеркнула, что если у кого-то есть незаконное оружие, его части или взрывчатые вещества в собственном доме или домашнем хозяйстве близкого человека, они должны позвонить по номеру экстренной помощи 112 и сообщить об этом. „Необходимо максимально подробно описать, что это за предмет, где предмет был найден и где в настоящее время находится опасный предмет. Затем приходит полиция или саперы и забирают с собой запрещенные предметы. Ни при каких обстоятельствах вы не должны приходить в здания полиции или спасательных служб с пистолетом за спиной или пакетом взрывчатки под мышкой“, — подчеркнула Прооса для всеобщей безопасности.
„Хранить дома запрещенные предметы так же рискованно, как и не сообщать об этом. С одной стороны, эти предметы могут быть опасны для жизни в руках неосведомленного человека, а с другой стороны, хранение незаконного оружия или взрывчатых веществ влечет за собой уголовное наказание. Это, в свою очередь, оставляет след в жизни человека на очень долгое время, исключая возможность вступить в Союз обороны, например, для работы в государственном учреждении или в будущем подачи ходатайства на получение разрешения на оружие“, — Прооса перечислила последствия, которые могут быть вызваны хранением и сокрытием незаконного оружия и взрывчатых веществ.
Партнерами октябрьской кампании являются Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Департамент полиции обороны и прокуратура. Период кампании всего 1-31 октября, но незаконное оружие и опасные взрывчатые вещества можно добровольно сдавать круглый год, не опасаясь наказания.