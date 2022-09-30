Российский хоккеист лишился работы в Чехии
Российский нападающий Никита Щербак покинул чешский „Маунтфилд“, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Сообщается, что Щербак покинул Чехию и вернулся в Канаду, несмотря на попытки клуба на протяжении нескольких месяцев сохранить игрока. По информации TVA Sports, форварду не продлили рабочую визу.
„Я не буду описывать все свои чувства, но я очень разочарован сложившейся ситуацией. С уходом Никиты (Щербака) мы потеряли отличного игрока и, прежде всего, отличного парня в раздевалке. Я очень благодарю его за все, что он сделал для нашего клуба. Желаю ему и его семье крепкого здоровья и удачи в спортивной и личной жизни“, — сказал генменеджер клуба Алеш Кмоничек.
Щербак стал игроком „Маунтфилда“ в январе 2022 года. В нынешнем сезоне россиянин провел пять матчей в составе клуба и набрал пять очков (1 гол + 4 результативные передачи).
Источник - Sportmail.ru