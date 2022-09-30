Срочное обращение Путина перед Федеральным собранием | Путин готов к переговорам с Зеленским, если тот отдаст Херсон, „ДНР“ и „ЛНР“(15)
Сегодня, 30 сентября 2022 года, президент России Владимир Путин выступил в обращением перед Федеральным собранием. Основные тезисы и цитаты в одном материале.
В Кремле вот-вот начнётся церемония подписания договоров о вхождении захваченных украинских территорий в состав России.
Туда уже приехали представители так называемых „властей“ ЛДНР и оккупационных администраций, Медведев, Кадыров, Шойгу, Мединский.
Все ждут Путина, который традиционно опаздывает — уже на 14 минут.
Путин появился с 18-минутным опозданием!
Путин:
Итоги референдумов подведены, результаты известны
„Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Уверен, что это решение будет поддержано, потому что это воля миллионов людей“
Путин перечислил „героев Русской Весны“ и объявил минуту молчания в честь павших „героев великой России“.
А теперь — (в очередной раз) о развале СССР
„Последние руководители Советского Союза вопреки волеиязвления большинства просто развалили нашу страну. Допускаю, что они даже не понимали, что делают. и к каким последствиям приведет.
Но это уже неважно, Советского Союза нет. И его уже не вернуть. России не нужно возрождение СССР, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости людей вернуться в свое подлинное историческое Отечество“.
„Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда“, — говорит Путин, обращаясь к властям Украины и странам Запада.
„Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы“
„После распада СССР Запад решил, что всему миру придется мириться с его диктатом“
„Мы помнил страшные девяностые годы: холодные, голодные и безнадежные“
Запад продолжает искать новые способы ослабить Россию.
„Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам“. Путин вновь вспоминает об „обещаниях“ не расширять НАТО на Восток.
„Так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет“
Путин вспоминает геноцид индейских племен в Америке.
„То что они делали подсаживало целые народы на наркотики“ - Владимир Путин о западных колонизаторах.
„В XX веке именно наша страна возглавила антиколонизаторское движение“
“США, уничтожив Хиросиму и Нагасаки, создали прецедент“
„США вместе с англичанами превратили в руины многие немецкие города без всякой необходимости, целью было запугать нашу страну и весь мир“
„США до сих пор оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны“
Владимир Путин рассказал об „опытах над живыми людьми на Украине“.
„Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных магистралей „Северных потоков“. Всем же очевидно, кому это выгодно“.
> Spektr URGENT:
🖼 „Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам“ - сказал Путин. По его мнению, „Запад сбросил маски в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро, он рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х, и до сих пор ему не дает покоя существование такой страны“.
„Запад проводит политику тотальной десуверенизации в мире, отсюда их агрессия к традиционным ценностям и суверенитету стран. Он разрушает целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу“, - заявил Путин.
„Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам“ - сказал Путин. По его мнению, „Запад сбросил маски в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро, он рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х, и до сих пор ему не дает покоя существование такой страны“.
„Запад проводит политику тотальной десуверенизации в мире, отсюда их агрессия к традиционным ценностям и суверенитету стран. Он разрушает целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу“, - заявил Путин.
„Нетрадиционные формы международных отношений“
США думали, что смогут по своей команде построить весь мир, но оказалось, что такая перспектива возбуждает не всех, а только политических мазохистов. Не все оказались готовы „брать под козырек“.
Подобная самоуверенность — не только порождение представления о собственной исключительности, но иследствие агрессивной пропаганды. „Врут напропалую как Геббельс“.
Виртуальной капитализацией не отопить жилище. Бумажками никого не накормишь. Энергоносители нужны. Поэтому политикам в Европе приходится убеждать людей реже мыться и теплее одеваться. Несогласных объявляют радикалами и переводят стрелки на Россию.
„Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, вместо мамы и папы был родитель номер 1, номер 2, номер 3? Совсем спятили уже? Хотим, чтобы в наших школах детям с начальных классов навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что, кроме женщины и мужчины, якобы, существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола?“
“Как прежде уже не будет“
„Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, - это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу“.
Начинается церемония подписания документов о „вхождении в состав России“ оккупированных территорий Украины.