Срочное обращение Путина перед Федеральным собранием | Путин готов к переговорам с Зеленским, если тот отдаст Херсон, „ДНР“ и „ЛНР“

„В XX веке именно наша страна возглавила антиколонизаторское движение“ “США, уничтожив Хиросиму и Нагасаки, создали прецедент“ „США вместе с англичанами превратили в руины многие немецкие города без всякой необходимости, целью было запугать нашу страну и весь мир“

„Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам“. Путин вновь вспоминает об „обещаниях“ не расширять НАТО на Восток. „Так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет“

Но это уже неважно, Советского Союза нет. И его уже не вернуть. России не нужно возрождение СССР, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости людей вернуться в свое подлинное историческое Отечество“. „Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда“, — говорит Путин, обращаясь к властям Украины и странам Запада. „Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы“

„Последние руководители Советского Союза вопреки волеиязвления большинства просто развалили нашу страну. Допускаю, что они даже не понимали, что делают. и к каким последствиям приведет.

Туда уже приехали представители так называемых „властей“ ЛДНР и оккупационных администраций, Медведев, Кадыров, Шойгу, Мединский. Все ждут Путина, который традиционно опаздывает — уже на 14 минут. Путин появился с 18-минутным опозданием! Путин: Итоги референдумов подведены, результаты известны „Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Уверен, что это решение будет поддержано, потому что это воля миллионов людей“ Путин перечислил „героев Русской Весны“ и объявил минуту молчания в честь павших „героев великой России“. А теперь — (в очередной раз) о развале СССР

„США до сих пор оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны“

Владимир Путин рассказал об „опытах над живыми людьми на Украине“.



„Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных магистралей „Северных потоков“. Всем же очевидно, кому это выгодно“.



> Spektr URGENT:

🖼 „Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам“ - сказал Путин. По его мнению, „Запад сбросил маски в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро, он рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х, и до сих пор ему не дает покоя существование такой страны“.

„Запад проводит политику тотальной десуверенизации в мире, отсюда их агрессия к традиционным ценностям и суверенитету стран. Он разрушает целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу“, - заявил Путин.

„Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам“ - сказал Путин. По его мнению, „Запад сбросил маски в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро, он рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х, и до сих пор ему не дает покоя существование такой страны“.

„Запад проводит политику тотальной десуверенизации в мире, отсюда их агрессия к традиционным ценностям и суверенитету стран. Он разрушает целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу“, - заявил Путин.

„Нетрадиционные формы международных отношений“

США думали, что смогут по своей команде построить весь мир, но оказалось, что такая перспектива возбуждает не всех, а только политических мазохистов. Не все оказались готовы „брать под козырек“.

Подобная самоуверенность — не только порождение представления о собственной исключительности, но иследствие агрессивной пропаганды. „Врут напропалую как Геббельс“.

Виртуальной капитализацией не отопить жилище. Бумажками никого не накормишь. Энергоносители нужны. Поэтому политикам в Европе приходится убеждать людей реже мыться и теплее одеваться. Несогласных объявляют радикалами и переводят стрелки на Россию.



„Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, вместо мамы и папы был родитель номер 1, номер 2, номер 3? Совсем спятили уже? Хотим, чтобы в наших школах детям с начальных классов навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что, кроме женщины и мужчины, якобы, существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола?“



“Как прежде уже не будет“



„Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, - это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу“.



Начинается церемония подписания документов о „вхождении в состав России“ оккупированных территорий Украины.