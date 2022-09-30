Экономика
30.09.2022, 15:50

Жертва энергокризиса: знаменитая хлебопекарная компания сокращает персонал и закрывается

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Работники известной на всю Эстонию хлебопекарной компании Saare Leib сегодня получат уведомление об сокращении — руководство приняло решение о закрытии предприятия до конца нынешнего года, пишут „Деловые ведомости“.

„Остановить это нужно вовремя — до того, как ситуация выйдет полностью из-под контроля“, — уверен глава Saare Leib Янар Вайма.

Выпечку хлеба Saare Leib прекратила еще в конце прошлого года — именно тогда было остановлено производство в том числе и знаменитого на всю страну бородинского хлеба.

Сумма полученного предприятием счета за газ в декабре 2021 года, по словам Янара Вайма, оказалась практически такой же, как и за весь 2020 год.

Однако в тот момент руководство Saare Leib не предполагало, что остановки производства хлеба для снижения затрат окажется недостаточно.

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