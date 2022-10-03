03.10.2022, 09:26
Миллионеры целое десятилетие вели судебную тяжбу из-за парковочного места(3)
ФОТО: Shutterstock
Успешный финский предприниматель в сфере инфотехнологий Тапани Курки купил в 2012 году в Таллинне на улице Суур-Патарей квартиру. Вдобавок он заплатил за два парковочных места 26 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
Вскоре выяснилось, что два автомобиля туда никоим образом не помещаются. Курки потребовал вернуть ему деньги за одно парковочное место в размере 13 000 евро.
Продавшая финну недвижимость фирма Skinest Kinnisvara OÜ (входит в концерн Олега Осиновского) ответила отказом.
Начался судебный спор, длившийся долгие годы. На прошлой неделе вошло в силу решение Таллиннского окружного суда, согласно которому компания Skinest должна выплатить наследникам умершего уже Курки 10 000 евро.