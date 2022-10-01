„Какого черта ты его туда отправила?“ Секретарь Союза комитетов солдатских матерей России высказалась о мобилизации(7)
Секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова рассказала в YouTube-программе „Скажи Гордеевой“ о том, как мобилизация сказывается на экономике России и сравнила ситуацию с 1962 годом, когда в Новочеркасске была расстреляня демонстрация рабочих.
Как можно верить обещаниям не призывать определенные категории граждан, если еще семь месяцев назад говорили, что вообще никого призывать не будут?
Это вопрос философский. Верить в России нельзя никому, особенно, если это слова чиновников. У моей коллеги очень рано, еще в 90-м году году появилась поговорка: если тебе офицер что-то говорит на рабочем месте, это значит, что он врет. Это железное правило еще с 90-го года. А поскольку у нас там все офицеры, то верить этому нельзя. Что меня расстраивает до предела - народ сначала отдает на мобилизацию [своих близких], а потом тут же начинают писать: „ой помогите мне, что я буду делать“. Я стала спрашивать, а какого черта ты его туда отправила? Давай разберемся. есть же какая-то власть. С судами, конечно, не получится, все происходит очень быстро. Но военные прокуроры, губернаторы, может быть, меру больших городов - это вполне себе адресаты для жалоб.
Вы думаете, что сейчас народ в России не отдает себе отчет в масштабах войны?
Думаю, что нет. Причем даже те, кто по идее должен пользоваться интернетом и знать, что там делается. Потому что те, кто смотрит телевизор, безусловно, не понимают, что происходит.
Вы же общаетесь с военными из Минобороны. Какие-то слухи ходили, или нет? Вы были готовы к тому, что Путин с Шойгу возьмут и объявят мобилизацию?
К этому с самого начала были готовы, конечно. Другое дело, мы понимали, что нет возможностей для того, чтобы эту мобилизацию проводить. Есть ведь еще экономическая часть. А в экономике большая задница, связанная с санкциями. И мобилизация мужчин активного работоспособного возраста, которые являются владельцами малого и среднего бизнеса, которые работают там как специальсты или подсобные рабочие - это полная ликвидация этого сектора. Теперь это понимают все. Владельцы говорят: у меня 90 процентов моих работников подлежат мобилизации, я закрываюсь. Это значит, не будет бизнеса и налогов. Семья предприниматель остается в нищете. Даже на крупных предприятиях эта проблема сотрудников стоит в полный рост. Никто ведь не смотрит на то, кого можно заменить. а это значит, что выпадают какие-то части технологического процесса.
Может ли это стать триггером к народному возмущению тем, что это не наша война и мы не хотим тратить на нее свою жизнь?
У меня ощущение такое... я вспомнила Новочеркасск. Ну народные возмущения, ну придут другие люди - из росгвардии - с пулеметами. Как нечего делать. Потому что никаких ограничений у командования Вооруженных сил России, которое обещает развязать ядерную войну, в отношении людей, я думаю, не существует.
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