„Какого черта ты его туда отправила?“ Секретарь Союза комитетов солдатских матерей России высказалась о мобилизации

Как можно верить обещаниям не призывать определенные категории граждан, если еще семь месяцев назад говорили, что вообще никого призывать не будут?

Это вопрос философский. Верить в России нельзя никому, особенно, если это слова чиновников. У моей коллеги очень рано, еще в 90-м году году появилась поговорка: если тебе офицер что-то говорит на рабочем месте, это значит, что он врет. Это железное правило еще с 90-го года. А поскольку у нас там все офицеры, то верить этому нельзя. Что меня расстраивает до предела - народ сначала отдает на мобилизацию [своих близких], а потом тут же начинают писать: „ой помогите мне, что я буду делать“. Я стала спрашивать, а какого черта ты его туда отправила? Давай разберемся. есть же какая-то власть. С судами, конечно, не получится, все происходит очень быстро. Но военные прокуроры, губернаторы, может быть, меру больших городов - это вполне себе адресаты для жалоб.

Вы думаете, что сейчас народ в России не отдает себе отчет в масштабах войны?

Думаю, что нет. Причем даже те, кто по идее должен пользоваться интернетом и знать, что там делается. Потому что те, кто смотрит телевизор, безусловно, не понимают, что происходит.

Вы же общаетесь с военными из Минобороны. Какие-то слухи ходили, или нет? Вы были готовы к тому, что Путин с Шойгу возьмут и объявят мобилизацию?