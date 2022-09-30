Домантас Казицкас о лучшем результате Литвы в истории

„Думаю, больше всего такому результату способствовало то, что я ездил на месяц в Таиланд зимой. После этого мы две недели тренировались в Турции. Моя подготовка была за месяц до открытия аквапарков в Литве. Другое дело - большого перерыва между заплывами не было. Если будет перерыв в пять месяцев, то вернуться в игру довольно сложно“, — говорит чемпион Литвы.

Серфер не скрывает, что таким результатам способствовал как опыт, так и психологическая подготовка: „Я уже научился справляться с волнением на соревнованиях, что очень важно в этом индивидуальном виде спорта“.

Также по мнению Домантаса крайне важно заботиться о своем теле – разминка до и после, различные упражнения на растяжку помогли избежать неожиданных травм. А зимой он занимался в спортзале вместе с физиотерапевтом.

Молодежь – это будущее

Еще весной одним из главных партнеров Домана была компания Betsafe, которая старается способствовать росту талантливых звезд спорта страны.

„Если сравнивать Литву и Латвию пять лет назад, соседи были намного сильнее. Но и мы выросли за эти годы. Я верю, что примерно через четыре года мы сможем хорошо выступить на соревнованиях, организованных в Европе, - говорит чемпион Литвы. - Я буду рад, что этот вид спорта целенаправленно продолжает набирать популярность - все больше людей пробуют его и продолжают тренироваться. Благодаря отличной инфраструктуре аквапарков в Литве, компетентности тренеров и тренировочных сборов у нас лучшие условия для тренировок во всем мире. В этом сезоне самому пришлось внести большой вклад не только в сборы и тренировки, но и в организацию любительских соревнований „Rookie Challenge“. У нас было рекордное количество участников, поэтому я не сомневаюсь, что через несколько лет у нас появятся спортсмены мирового уровня“.