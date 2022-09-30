Букмекеры убеждены в победе одной политической партии на выборах в Сейм

Сейм - как избирается состав?

Важнейшее политическое событие в Латвии произойдет первого октября. А именно: граждане этой страны пойдут на избирательные участки и к урнам для голосования, чтобы выбрать состав Сейма Латвийской Республики на следующие четыре года.

Сейм – это парламент Латвийской Республики, который с 1922 года называется Сеймом. Его работа и процедуры выборов определяются Конституцией Латвии.

Это будет Сейм 14-го созыва, избранный народом Латвии (ранее он также был основным органом принятия решений в некоторых других форматах и названиях). Выборы обычно проходят в первую субботу октября, и состав избирается на четыре года.

Для прохождения в Сейм партии или их объединения и списки должны набрать не менее 5% голосов от общего числа граждан, принявших участие в текущих выборах.

Кто является фаворитом по количеству мест?

По мнению букмекеров „Betsafe.lv“, партийное объединение Jaunā Vienotība считается главным фаворитом, то есть с потенциалом получить наибольшее количество мест в Сейме. Коэффициент на эту вероятность равен 1,25.

Jaunā Vienotība в настоящее время также возглавляет правительство, или кабинет министров, а Кришьянис Кариньяс является премьер-министром все это время, начиная с последних выборов.

На втором месте список „Конкорд“ с коэффициентом 9,00. Третье место занимает „Национальный союз“ с коэффициентом 13,00, за ним следуют „Развитие/ФАР“ и „Союз зеленых и фермеров“ (21,00 и 51,00 соответственно).

Политика похожа на спорт. Ничего не известно, пока не будут подсчитаны все поданные голоса. Обычно „темной лошадкой“ являются голоса избирателей, которые делают выбор в отношении предпочтительного списка в последнюю минуту.

В настоящее время, по данным нескольких опросов, примерно от 24 до 30 процентов имеющих право голоса избирателей считают, что вообще не будут участвовать в выборах. В других опросах, в которых граждан спрашивали, какими принципами они будут руководствоваться, 34 % высказали мнение, что проголосуют за „меньшее зло“.