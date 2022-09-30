ОТ РЕДАКЦИИ | Путину не удастся повторить „эффект Крыма“

В 2014 году аннексия Крыма Россией вызвала невероятный восторг у большинства россиян и у многих русскоязычных, которые проживают за пределами России, но очень симпатизируют путинскому режиму. Сегодня путинский режим старается воспроизвести ту ситуацию, заявляя о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России. Но 2022 год вовсе не похож на год 2014, и уже сейчас ясно, что Путину и его окружению не удастся добиться „эффекта Крыма“. Контекст сегодняшних событий совершенно иной. 24 февраля 2022 года Владимир Путин начал самую кровавую войну в истории Российской Федерации.

Недавние заявления министра обороны Сергея Шойгу выглядят нелепо, потому что если российская армия, чья численность составляет около миллиона, понесла потери лишь в 6 тысяч военнослужащих, остается вопрос, зачем нужно мобилизовать еще 300 тысяч резервистов? Ответ очевиден. Потому что российская регулярная армия разгромлена в Украине и теперь Путину остается лишь надеяться на любителей, профессионалы закончились. После мобилизации в русскоязычном сегменте интернета появились шутки, почему же российские резервисты не задаются вопросом, куда делась регулярная армия. Но недавний опрос Левада-Центра показывает, что на днях многие россияне наконец-то об этом задумались. Так, 47% россиян признались, что испытывают страх и тревогу из-за мобилизации, 13% ответили, что объявление мобилизации их возмутило. Только 1/5 часть опрошенных отметила, что они испытывают „гордость за Россию“.

Эти цифры показывают, что нынешняя ситуация кардинально отличается от ситуации 2014 года. И очевидно, что реакция остального мира будет совершенно иной, нежели восемь лет назад. Можно предположить, что и последние оставшиеся партнеры России повернутся к ней спиной, а страны Средней Азии, например, Казахстан, не захотят иметь с Путиным никаких дел и впредь будут рассматривать его как потенциального врага. Казахстан уже намекнул на это, проведя большие военные учения на границе с Россией в начале сентября.

После аннексии оккупированных украинских территорий Путин уже явно „нерукопожатный“ для таких стран как Китай, Индия и для стран Ближнего востока, которые, конечно, не поддерживают его агрессию в Украине, но в то же время не отказались от ведения бизнеса с Россией. Теперь Россия на пороге полной изоляции. И главное: сегодняшние заявления Путина никак не изменят отношения Украины и Запада. Украина продолжит освобождать свои оккупированные территории, успешное контрнаступление на востоке и юге помогло бойцам ВСУ укрепить свою веру в то, что они смогу взять территории, захваченные Россией, под свой контроль. А Запад, после сегодняшнего дешевого спектакля России, в очередной раз усилит военную помощь Украине и введет новые санкции против страны-агрессора.