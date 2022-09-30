Латвия вышла в C-группу UEFA

Успехи и разочарования

Латвийскую сборную по футболу нельзя назвать командой, которая страстно любит баловать своих болельщиков большими победами, по крайней мере, в последние годы. Таких впечатляющих побед над соперниками хорошего уровня в официальных матчах еще не было, если не считать окончания квалификации ЕС, когда им удалось победить абсолютно немотивированную Австрию. Но и тут – победа есть победа.

То же самое можно сказать и о матчах этого года, которые в основном проводились в низшей группе Лиги Наций. Соперники там не самые сильные. По правде говоря, наоборот: самые слабые противники, которых теоретически можно найти в Европе. Контрольный матч против Азербайджана в марте, затем домашние игры против Андорры и Лихтенштейна, а затем снова визиты против Лихтенштейна и самых яростных соперников - Молдовы.

Да, это все игры, в которых ждали победу Латвии. Но теперь, когда за спиной череда побед из пяти игр, футбольные обозреватели и болельщики должны признать, что сборная Латвии по футболу проделала действительно хорошую работу.

Первое поражение

Сборная Молдовы состоит из игроков из нескольких приличных европейских лиг, что дает ей существенное преимущество перед Латвией. Однако принадлежность к клубам Греции, Хорватии, Словакии или даже Италии не означает, что молдавские игроки занимают там лидирующие позиции.

В первой игре против Молдовы Латвия во главе с Дайнисом Казакевичем выиграла со счетом 4:2. Это был очень интересный матч, о чем свидетельствует сам результат – было забито шесть мячей. Сборная Латвии сначала проиграла с пенальти, но затем повела в счете. Два гола Владислава Гутковскиса и два мяча Яниса Икауниекса принесли Латвии комфортную победу.

Во многом поэтому букмекеры прогнозировали победу Латвии. Коэффициент на победу латышской команды составлял 1,65, а на успех соперников оценивался в 5,50.

К сожалению, в этом году ожидания не оправдались, и сборная Латвии по футболу потерпела первое поражение в Национальной лиге.

С Андоррой всегда сложно играть