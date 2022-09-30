Пенсионный фонд с высокой долей акций, надежный в неспокойные времена
В этом году на фондовых рынках преобладала тенденция к снижению, поэтому большинство пенсионных фондов с более высокой долей акций оказались в значительном минусе. По результатам года среди фондов с наибольшей возможной долей акций можно найти только один, которому удалось приумножить пенсионные активы своих клиентов.*
Пенсионный фонд XL – наиболее активно управляемый пенсионный фонд LHV, который в силу высокого аппетита к риску инвестирует в акции больше, чем любой другой активный фонд LHV. Крупнейшим классом активов в инвестиционном портфеле фонда являются именно акции, что повышает и волатильность доходности фонда по сравнению с другими фондами LHV. Хотя для фонда XL допускается размещение всей массы активов в акциях, как и другие активно управляемым фонды LHV, фонд XL диверсифицирует инвестиции по классам активов. Поэтому в портфеле также представлены инвестиции в недвижимость, фонды частного капитала и внебиржевые облигации.
Во втором полугодии прошлого года на фондовых рынках наблюдались очень убедительные признаки эйфории, вследствие чего мы существенно сократили долю акций в инвестиционном портфеле фонда. В этом году рынки акций показали слабые результаты, причиной чему послужили не только спад эйфории, но и геополитическая напряженность, высокая инфляция и повышение процентных ставок центробанками. Например, доходность за первые восемь месяцев года в пересчете на евро по глобальному мировому индексу MSCI составила -7,0%, по американскому индексу S&P500 -6,0% и по европейскому индексу Euro Stoxx 50 -16,3%. Благодаря прошлогодней продаже позиций в акциях фонду XL удалось избежать больших убытков в этом году.
Заглядывая в будущее, мы держим в портфеле приличный резерв денежных средств и ликвидных активов. Этот год был отмечен нервозностью и большой изменчивостью экономической среды. Перспективы мировой экономики ухудшаются, процентная политика центральных банков противодействует финансовым рынкам. Мы считаем, что подобная среда сохранится на длительное время. Адекватная денежная позиция позволяет нам при появлении благоприятных возможностей для покупки снова увеличить позиции по акциям.
При составлении портфеля мы выбрали сектора, которые исторически приносили хорошую прибыль в условиях высокой инфляции, такие как энергетика, сырьевые товары и драгоценные металлы. В ожидании роста процентных ставок мы также приобрели акции банков и включили в портфель несколько известных скандинавских компаний. В настоящее время глобальные индексные фонды не занимают заметных позиций в портфеле.
Сектором с наилучшей доходностью на фондовых биржах в этом году стала энергетика. Фонд XL инвестировал в месторождения американских производителей газа Range Resources и Antero Resources. Хотя цены на газ в США значительно ниже, чем в Европе, за последние восемь месяцев они удвоились, что увеличивает и прибыли этих компаний. Кроме того, энергетический портфель включает норвежский энергетический гигант Equinor и компанию Valaris, управляющую офшорными буровыми башнями.
В сырьевом секторе фонд инвестировал в медь. Медь играет очень важную роль в электрификации, поэтому можно ожидать неуклонного роста спроса на этот металл. При этом предложение, то есть добыча меди, со временем сокращается. Разработка новых месторождений полезных ископаемых застопорилась на долгие годы при том, что политические и финансовые ограничения сокращают объемы добычи существующих месторождений. Портфель акций фонда XL включает компанию по добыче меди Freeport и Global Copper Miners ETF, широкомасштабный индексный фонд добытчиков меди. Кроме того, фонд XL инвестировал в Glencore, международную горнодобывающую и сырьевую компанию, значительную часть доходов которой приносит медь.
Третье крупнейшее направление инвестирования в этом году — финансовый сектор. Европейский банковский сектор находится под прямым влиянием роста процентных ставок, так что рост 6-месячной ставки Euribor, например, до 1,8% в ближайшие месяцы выведет банки в прибыль. Однако, несмотря на улучшение ожиданий по прибылям, торговались акции банков не слишком хорошо, поскольку инвесторы опасаются экономического кризиса в Европе и следующих из него огромных кредитных убытков для банков. Мы инвестировали в банковский сектор через ETF Lyxor Euro Stoxx Banks.
Различные экономические условия создают разные возможности, а активное управление активами позволяет лучше управлять рисками, связанными с инвестициями. Вот почему активно управляемые инвестиционные портфели менее чувствительны к кризисам.
Ознакомьтесь с инвестиционной стратегией LHV и пенсионным фондом XL.
* Проведено сравнение доходности фондов II ступени с аналогичным уровнем риска за период 31.08.2021 - 31.08. 2022. Средняя геометрическая годовая доходность сравниваемых фондов за последние 2, 3 и 5 календарных лет составляет соответственно: LHV XL: 8,79%; 7,78%; 5,29%; Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond: 14,58%; 17,18%; -; SEB Indeks 100: 15,97%; 19,55%; 11,83%; Swedbank indeks 1990-99: 18,10%; 20,96%; 12,22%; Swedbank 1980-89: 13,12%; 13,98%; 8,76%; Luminor Jätkusuutlik Tulevik: -; -; -; -; LHV Indeks: 10,4%; 15,26%; 8,98%; SEB 100: 13,67%; -; -; -; Luminor A Pluss: 9,99%; 13,36%; 7,68%; LHV Roheline:: -; -; -; -. Доходность фондов за предыдущие периоды не является гарантией или указанием на возможную доходность в последующие периоды. Сохранность стоимости инвестированной в фонд денежной суммы не гарантируется. Управляющим пенсионными фондами LHV является LHV Varahaldus. Ознакомьтесь с проспектом пенсионных фондов LHV и их основным информационным документом на lhv.ee и проконсультируйтесь со специалистом.