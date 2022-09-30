Пенсионный фонд с высокой долей акций, надежный в неспокойные времена

Пенсионный фонд XL – наиболее активно управляемый пенсионный фонд LHV, который в силу высокого аппетита к риску инвестирует в акции больше, чем любой другой активный фонд LHV. Крупнейшим классом активов в инвестиционном портфеле фонда являются именно акции, что повышает и волатильность доходности фонда по сравнению с другими фондами LHV. Хотя для фонда XL допускается размещение всей массы активов в акциях, как и другие активно управляемым фонды LHV, фонд XL диверсифицирует инвестиции по классам активов. Поэтому в портфеле также представлены инвестиции в недвижимость, фонды частного капитала и внебиржевые облигации.

Во втором полугодии прошлого года на фондовых рынках наблюдались очень убедительные признаки эйфории, вследствие чего мы существенно сократили долю акций в инвестиционном портфеле фонда. В этом году рынки акций показали слабые результаты, причиной чему послужили не только спад эйфории, но и геополитическая напряженность, высокая инфляция и повышение процентных ставок центробанками. Например, доходность за первые восемь месяцев года в пересчете на евро по глобальному мировому индексу MSCI составила -7,0%, по американскому индексу S&P500 -6,0% и по европейскому индексу Euro Stoxx 50 -16,3%. Благодаря прошлогодней продаже позиций в акциях фонду XL удалось избежать больших убытков в этом году.

Заглядывая в будущее, мы держим в портфеле приличный резерв денежных средств и ликвидных активов. Этот год был отмечен нервозностью и большой изменчивостью экономической среды. Перспективы мировой экономики ухудшаются, процентная политика центральных банков противодействует финансовым рынкам. Мы считаем, что подобная среда сохранится на длительное время. Адекватная денежная позиция позволяет нам при появлении благоприятных возможностей для покупки снова увеличить позиции по акциям.