МНЕНИЕ | Российская эстрада эпохи Пугачевой: критика власти некоторыми звездами выглядит странно(4)
Тема на первый взгляд однозначна, ведь легко быть за все хорошее и против всего плохого. Но отделив „украинские“ эмоции от более широкого взгляда на проблему, можно найти неожиданные грани описываемых событий, которые почти не обсуждаются ни в России, ни в русскоязычном инфопространстве вне ее, пишет Валерий Сайковский, колмунист RusDelfi.
И начало 70-х, и конец 80-х, и то, что происходит последние годы на российской эстраде, имеет простую первопричину – вся российско-советская эстрада формируется двумя-тремя центральными телеканалами. В цивилизованном мире на главные телеканалы попадают лишь достигнувшие реальной популярности исполнители, продавшие миллионы „пластинок“ и собравшие стадионы с десятками тысяч поклонников. В СССР и затем в РФ все происходило наоборот: телевидение иногда за пару дней делало из своих „избранников“ общесоюзных звезд. Не скажу, что это всегда были бездарные люди, но их творческие таланты далеко не всегда играли решающее значение. И все это происходило на государственных, или, как в последнее время, принадлежащих госмонополиям каналах. Их музыкальные редакции могли даже выбирать, кто поедет от РФ на Евровидение. Такая противоестественная ситуация порождала специфических звезд, которые нравились высокому начальству, часто простому народу из провинции, и все это не была музыка в духе последних мировых тенденций (такая на советское ТВ попадала с опозданием 5-10 лет). В любом случае, эта система подвержена государственному влиянию.
Пугачева, Галкин и источники их успехов
Алла Пугачева, недолго пробыла среди подающих надежды и быстро стала заметной фигурой на эстраде. Более того, во многом благодаря ей у нас в конце 70х появилась эстрада, которая отличалась от партийно-патриотической. В восьмидесятых у Пугачевой случился золотой период благодаря Паулсу и перестройке. Она постепенно становилась главной фигурой на эстраде и не только. Создала свой театр. И тут начинается самое интересное. В 90-х она стала не просто заниматься творчеством, а скорее укреплением своего влияния на музыкальную жизнь страны, и к началу 2000х уже ничего не происходило на российской эстраде без ее согласия.
Вы можете себе представить Джуди Гарленд, обсуждающую в парламенте личные проблемы Лайзы Минелли? А Пугачева смогла это организовать своей дочери подобное (говорят, что с помощью Кобзона). Многим знакомы выступления российских артистов и журналистов, которые обвиняли ее в крахе карьеры и больших личных проблемах. Эти обвинения не носили юридического характера, но в России 90х они смотрелись вполне реалистично. Вспомните, каких дел натворил Киркоров в 2000х, получивший при этом вместо уголовного наказания и изгнания из круга приличных людей неофициальное звание короля российской эстрады. Трудно поверить, что это произошло без помощи Аллы Борисовны. Постепенно она стала фигурой, которая не столько поет, сколько всех „строит“ или продвигает. Все это возможно было только в стране, где не обязательно иметь деньги, важнее иметь выход на руководство центральных каналов. Как ни крути, но то, что из себя сейчас представляет российская эстрада, это заслуга именно Пугачевой. И тут мы приходим к ее бермудскому треугольнику: добиться ее беспрецедентной популярности и влияния можно было только в далеком от нормальности российско-советском государстве, поэтому ее теперешняя неожиданная для многих фронда, специфическое озарение о сути и характере нынешней России, выглядят специфически. Если Россия была бы нормальным демократическим государством, там были бы и другие звезды, сейчас бы слушали „свою“ Лару Фабиан или Адель. Не было бы „женщины, которая поет“, при этом не очень сильно меняя стиль в течении почти пятидесяти лет.
Максим Галкин безусловный талант в части пародии, сатиры и юмора. Он интересный и интеллигентный человек. Но…На каком-то этапе пошел по неоднозначному пути, стал звучать из всех телевизоров, вести и познавательные, и детские, и вечерние передачи. Этого всего он уж точно не смог бы добиться без „авторитетной“ Аллы. Он ничего плохого никому не сделал, говорят, что очень приятен в личном общении, но в какой-то момент не смог остановиться в использовании специфических возможностей своей нынешней жены. Дело дошло до того, что в 2000х два-три года подряд в последние пару часов перед Новым годом страна смотрела сольные концерты Галкина. А в это время Задорнов скромно выступал на РенТВ, Жванецкого показывали кусками и тоже не всегда по первому каналу. Никогда не поверю, что это происходило без личного участия примадонны. Когда ты, пользуясь странными возможностями неправильной государственной системы, продвигаешься с их помощью к невиданным пикам популярности, то рано или поздно тебе предъявят счет.
В рок-музыке есть своя Пугачева
Только в стране, где не знали Дилана, хороших инструментов и приличного вокала, мог стать рок-звездой Андрей Макаревич. У него есть свои поклонники, и как автор непростых стихов он заслуженно известен. Немалую роль в его популярности сыграл имидж оппозиционера. Но все-таки это чисто советская звезда, для настоящей рок-звездности у него весьма сомнительный вокал, примитивные гитарные партии, да и роковой энергии маловато. Когда в 90х бывший фрондер почувствовал, что заниматься сложным менеджментом, сочинением новых шедевров и их продвижением сложно, а успех не гарантирован, то оседлал телевизор и занялся кулинарными передачами и бог знает еще чем, лишь бы не исчезать из эфира. Пугачевской энергии у него не было и нет, к телеэкрану доступ теперь тоже закрыт. Не верю, что на вне телика на него нахлынет вдохновение, и он атакует нас великими рок-шедеврами. По отношению к нему действует принцип: было бы другое государство, в нем были бы другие главные рокеры. Как долго он будет еще на слуху, неизвестно.
А разве можно иначе?
У многих возникнет простая реакция на вышенаписанное: в России все и всегда так делают, только неудачники нападают на Пугачеву, и в этой стране иначе невозможно достичь успеха. Но обратим внимание, что есть много рокеров - Кинчев, Бутусов, Шахрин („Чай-ф“), братья Самойловы («Агата Кристи“), которые имеют самые разные взгляды на происходящее в Украине: от патриотизма Кинчева, критической ко всем сторонам конфликта позиции Шахрина, интеллигентно смелой позиции Бутусова (он оказался на „Миротворце“ за посещение Крыма) до семейной гражданской войны братьев Самойловых («Агата Кристи“). Но это настоящие рокеры, они не стали центром скандального внимания публики. Может потому, что личный успех каждого из них не был завязан на постоянное торчании на ТВ, любой ценой, хоть в кулинарной передаче, на интриги и временами сомнительные связи. Они ничего не должны государству и его специфическому телевидению, долго бывшему краеугольным камнем странного шоу-бизнеса. Это просто символы эпохи, заслужившие право на свою независимую точку зрения.
Судьбы доктора Фауста трудно избежать
Дьявол соблазняет по-разному, часто очень коварно и ненавязчиво. Кто-то, получив заслуженную на первый взгляд популярность, много работает, тяжелым трудом сохраняет всеобщее внимание. Но в какой-то момент осознает, что главное это любой ценой сохранять высокое покровительство, и чем дальше, тем больше вместо творчества занимается закреплением своего постоянного присутствия на экране через общение с сильными мира сего. Это не может продолжаться вечно. Счета за такую популярность будут предъявлены. Другой вроде бы плохого никому не сделал, просто воспользовался протекцией, может быть иногда занял чужое место в эфире, помешав тому, кто долго шел к этому. И вот ты мегазвезда, даже мэтры жанра не имеют твоих эфирных возможностей. Но рано или поздно за это дьявол в лице государства, которое создало тебе эту сладкую жизнь, предъявит счет. Третий по мелочам прессует друзей по группе, любой ценой пытается быть в эфире. Не брезгует интригами против товарищей по цеху с вышеописанным результатом.
Дьявол может прийти и через десятилетия, но уже нельзя будет просто вернуть то, что от него получил, он предъявляет свои счета неожиданно, когда сам считает нужным.
Все эти иносказания относятся ко многим российским артистам. При этом я не оспариваю их право на критику нынешнего российского государства, как и справедливость этой критики. Просто те, кто долгие годы пользовались близостью к этому государству, должны понимать, что реакция этого государства и некоторых их сограждан на критику по вышеописанным причинам может быть резко негативной.