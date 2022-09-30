МНЕНИЕ | Российская эстрада эпохи Пугачевой: критика власти некоторыми звездами выглядит странно

И начало 70-х, и конец 80-х, и то, что происходит последние годы на российской эстраде, имеет простую первопричину – вся российско-советская эстрада формируется двумя-тремя центральными телеканалами. В цивилизованном мире на главные телеканалы попадают лишь достигнувшие реальной популярности исполнители, продавшие миллионы „пластинок“ и собравшие стадионы с десятками тысяч поклонников. В СССР и затем в РФ все происходило наоборот: телевидение иногда за пару дней делало из своих „избранников“ общесоюзных звезд. Не скажу, что это всегда были бездарные люди, но их творческие таланты далеко не всегда играли решающее значение. И все это происходило на государственных, или, как в последнее время, принадлежащих госмонополиям каналах. Их музыкальные редакции могли даже выбирать, кто поедет от РФ на Евровидение. Такая противоестественная ситуация порождала специфических звезд, которые нравились высокому начальству, часто простому народу из провинции, и все это не была музыка в духе последних мировых тенденций (такая на советское ТВ попадала с опозданием 5-10 лет). В любом случае, эта система подвержена государственному влиянию.

Пугачева, Галкин и источники их успехов

Алла Пугачева, недолго пробыла среди подающих надежды и быстро стала заметной фигурой на эстраде. Более того, во многом благодаря ей у нас в конце 70х появилась эстрада, которая отличалась от партийно-патриотической. В восьмидесятых у Пугачевой случился золотой период благодаря Паулсу и перестройке. Она постепенно становилась главной фигурой на эстраде и не только. Создала свой театр. И тут начинается самое интересное. В 90-х она стала не просто заниматься творчеством, а скорее укреплением своего влияния на музыкальную жизнь страны, и к началу 2000х уже ничего не происходило на российской эстраде без ее согласия.